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Finale des play-off - Acte IV Fribourg-Gottéron pour briser le sort et se rapprocher de son rêve

ATS

24.4.2026 - 04:01

Gottéron et Davos se retrouvent vendredi soir à Fribourg pour l'acte IV de la finale des play-off de National League. Une victoire à domicile permettrait aux Dragons de s'offrir trois pucks de titre.

Après deux victoires à Davos, Fribourg veut cette fois s'imposer devant leur bruyant public.
Après deux victoires à Davos, Fribourg veut cette fois s'imposer devant leur bruyant public.
IMAGO/justpictures.ch

Keystone-SDA

24.04.2026, 04:01

24.04.2026, 07:51

Pour l'instant, les trois premiers matches sont toujours revenus à l'équipe évoluant à l'extérieur. Déjà vainqueur de l'acte I dans les Grisons (3-2), Fribourg a récidivé mercredi à Davos en arrachant la victoire dans la 2e prolongation, grâce à un but de son éternel capitaine Julien Sprunger (3-2, 89e).

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Mais l'acte II perdu à Fribourg (3-1) après un début de match catastrophique est encore dans toutes les têtes des Dragons. Il s'agira donc de bien commencer vendredi soir et de résister à la pression d'un public qui attend désespérément ce premier titre.

A noter que Gottéron pourra bien compter sur Lucas Wallmark pour ce match numéro 4. L'attaquant suédois n'a pas été suspendu pour son coup de canne sur le Tchèque Filip Zadina. La présence du défenseur finlandais Juuso Arola est revanche incertaine, ce dernier n'ayant pas terminé le match mercredi après un choc au genou avec Zadina.

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13 ans après, Fribourg fait son retour en finale de National League. Pour cet événement très attendu, des centaines de fans ont patienté des heures — parfois toute la nuit — devant la billetterie de la patinoire. Nous sommes allés à leur rencontre.

16.04.2026

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