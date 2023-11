Fribourg-Gottéron a engagé pour cinq ans le défenseur Yannick Rathgeb (28 ans), qui évolue à Bienne.

Rathgeb signe pour 5 saisons à Fribourg 🔥🐲



➡️ https://t.co/6DunoRtJ3s



-

Rathgeb unterschreibt für 5 Saisons in Freiburg 🔥🐲



➡️ https://t.co/N33lfbnhGS pic.twitter.com/oxTzPGdoCr — Fribourg-Gottéron (@FrGotteron) November 2, 2023

Pour Rathgeb, il s'agit d'un retour puisqu'il avait débuté en LNA avec les Dragons en 2015. Le défenseur avait disputé trois saisons avec Gottéron avant de tenter sa chance en NHL.

Il avait signé avec les New York Islanders et avait passé un an en Amérique du Nord, mais n'avait été aligné qu'en AHL. Rathgeb était alors revenu en Suisse et s'était engagé avec Bienne, où il arrivera en fin de contrat au terme de la saison en cours.

ATS