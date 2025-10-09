Fribourg-Gottéron s'est imposé 4-3 aux tirs au but face à Kloten jeudi soir. À domicile, les Fribourgeois ont évité une 3e défaite de rang en National League.

Keystone-SDA ATS

Longtemps indécise, la rencontre s'est emballée dans le 3e tiers. Les Dragons ont cru avoir fait la différence en menant 2-0 à la 44e, avant de se faire rattraper en moins de 2 minutes notamment grâce à une réussite du meilleur compteur des Aviateurs Puhakka Petteri (46e), qui a inscrit son 7e but de la saison pour recoller au score (2-2).

À l'issue du 3e tiers et des prolongations, le score est toujours de 3 partout. Aux tirs au but, Roger Rönnberg a pu compter sur son topscorer Sandro Schmid et d'Henrik Borgström pour mettre fin à la série de deux défaites de Fribourg, face à Rapperswil-Jona puis sur la glace de Davos.