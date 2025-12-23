  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Fribourg rate son décollage et se crashe à Kloten, Ajoie fait la fête

Nicolas Larchevêque

23.12.2025

Fribourg Gottéron a vu sa belle série en National League prendre brutalement fin. Les Dragons se sont crashés dans la banlieue zurichoise, s'inclinant 4-3 contre Kloten.

National League, Fribourg fait la grimace
National League, Fribourg fait la grimace. Un début de match manqué a coûté cher à Fribourg-Gottéron sur la glace de Kloten.

Un début de match manqué a coûté cher à Fribourg-Gottéron sur la glace de Kloten.

Photo: KEYSTONE

National League, Fribourg fait la grimace. Ajoie est allé chercher un joli succès en Léventine.

Ajoie est allé chercher un joli succès en Léventine.

Photo: KEYSTONE

National League, Fribourg fait la grimace. Bienne a dû finalement s’avouer vaincu à Zurich.

Bienne a dû finalement s’avouer vaincu à Zurich.

Photo: KEYSTONE

National League, Fribourg fait la grimace
National League, Fribourg fait la grimace. Un début de match manqué a coûté cher à Fribourg-Gottéron sur la glace de Kloten.

Un début de match manqué a coûté cher à Fribourg-Gottéron sur la glace de Kloten.

Photo: KEYSTONE

National League, Fribourg fait la grimace. Ajoie est allé chercher un joli succès en Léventine.

Ajoie est allé chercher un joli succès en Léventine.

Photo: KEYSTONE

National League, Fribourg fait la grimace. Bienne a dû finalement s’avouer vaincu à Zurich.

Bienne a dû finalement s’avouer vaincu à Zurich.

Photo: KEYSTONE

Keystone-ATS

23.12.2025, 22:24

23.12.2025, 23:01

Face à l'avant-dernier du classement, les Fribourgeois semblaient pourtant avoir les moyens de fêter un sixième succès consécutif. Mais il n'en a rien été. Leur entame de la partie a été catastrophique: Gottéron a encaissé trois buts - Profico (7e), Derungs (10e) et Diem (13e) - en un peu plus de six minutes, dont un à cinq contre quatre!

Les joueurs de Roger Rönnberg ne se sont jamais remis de ce départ raté malgré un sursaut en fin de rencontre. Mais le 4-3 signé De la Rose à 36 secondes de la fin a été trop tardif pour que les visiteurs évitent la défaite.

Ajoie en fête

Pour sa part, la lanterne rouge Ajoie a fêté un joli succès 5-2 sur la glace d'Ambri-Piotta. Pedretti (5e), Sopa (13e), Honka (38e), Hazen (47e) et Turkulainen (52e) ont marqué pour les Jurassiens. Ils ont ainsi bien terminé leur périple tessinois, 24 heures après un net revers à Lugano. Les bianconeri ont eux enchaîné en allant gagner 4-2 à Langnau après avoir été menés 1-0 puis 2-1.

Bienne a confirmé ses difficultés récurrentes loin de sa glace. Les Seelandais ont perdu 4-2 dans l'antre des Zurich Lions. Alors qu'il y avait 1-1, un doublé de Grant (43e/50e), les deux fois en power-play, a fait la différence.

Comme ses dauphins fribourgeois et lausannois, le leader Davos a aussi perdu mardi soir. Les Grisons se sont inclinés 3-2 tab à Zoug. Ils passeront néanmoins Noël bien installés en tête avec 10 points d'avance sur Fribourg et 12 sur le LHC.

National League. Genève-Servette étrille un Lausanne décimé et à bout

National LeagueGenève-Servette étrille un Lausanne décimé et à bout

Le bêtisier 2025 de blue

Le bêtisier 2025 de blue

Le bêtisier 2025 de blue

Extrait du bêtisier de blue, avec des rires, des moments de solitude et plein de bonne humeur ! L'intégralité est à voir sur blue Zoom dès le 24 décembre à 22h, ou sur notre page youtube @blueSport_fr

23.12.2025

Les plus lus

Parti vivre au Mali, un retraité doit rembourser 72’000 francs à l’AVS
La relation entre Trump et Epstein au coeur de nouveaux documents publiés
Le cadeau de l'administration Trump aux sans-papiers
Genève-Servette étrille un Lausanne décimé et à bout
Le chef d'état-major libyen est mort dans un «accident» d'avion