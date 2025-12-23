Fribourg Gottéron a vu sa belle série en National League prendre brutalement fin. Les Dragons se sont crashés dans la banlieue zurichoise, s'inclinant 4-3 contre Kloten.

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Face à l'avant-dernier du classement, les Fribourgeois semblaient pourtant avoir les moyens de fêter un sixième succès consécutif. Mais il n'en a rien été. Leur entame de la partie a été catastrophique: Gottéron a encaissé trois buts - Profico (7e), Derungs (10e) et Diem (13e) - en un peu plus de six minutes, dont un à cinq contre quatre!

Les joueurs de Roger Rönnberg ne se sont jamais remis de ce départ raté malgré un sursaut en fin de rencontre. Mais le 4-3 signé De la Rose à 36 secondes de la fin a été trop tardif pour que les visiteurs évitent la défaite.

Ajoie en fête

Pour sa part, la lanterne rouge Ajoie a fêté un joli succès 5-2 sur la glace d'Ambri-Piotta. Pedretti (5e), Sopa (13e), Honka (38e), Hazen (47e) et Turkulainen (52e) ont marqué pour les Jurassiens. Ils ont ainsi bien terminé leur périple tessinois, 24 heures après un net revers à Lugano. Les bianconeri ont eux enchaîné en allant gagner 4-2 à Langnau après avoir été menés 1-0 puis 2-1.

Bienne a confirmé ses difficultés récurrentes loin de sa glace. Les Seelandais ont perdu 4-2 dans l'antre des Zurich Lions. Alors qu'il y avait 1-1, un doublé de Grant (43e/50e), les deux fois en power-play, a fait la différence.

Comme ses dauphins fribourgeois et lausannois, le leader Davos a aussi perdu mardi soir. Les Grisons se sont inclinés 3-2 tab à Zoug. Ils passeront néanmoins Noël bien installés en tête avec 10 points d'avance sur Fribourg et 12 sur le LHC.

