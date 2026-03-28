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National League Fribourg-Gottéron n’a plus droit à l’erreur, Davos valide son billet

ATS

28.3.2026 - 22:42

Fribourg Gottéron s'est incliné 2-1 à domicile face à Rapperswil en quarts de finale des play-off. Les Dragons sont menés 3-2 dans la série et n'ont plus droit à l'erreur.

Keystone-SDA

28.03.2026, 22:42

28.03.2026, 22:56

Julien Sprunger et Cie n'ont pas réussi à enchaîner la passe de trois, après deux succès de rang. Ils sont désormais condamnés à vaincre Rappi lors des deux prochaines rencontres.

Après avoir concédé l'ouverture du score à la 9e par Victor Rask, les Dragons ont égalisé en supériorité numérique à la 19e par Lucas Wallmark. En deuxième période, Reto Berra s'est montré décisif dans les buts fribourgeois, notamment face à Valentin Hofer à la 24e et Dominic Lammer à la 37e. Son homologue Melvin Nyffeler a lui aussi remporté un important duel face à l'attaquant de Gottéron Jeremi Gerber six minutes plus tard.

Les hommes de Roger Rönnberg ont dû tenir quatre minutes en infériorité numérique après une double pénalité contre Samuel Walser trente secondes avant la fin du tiers médian. Mais ils ont concédé le 2-1 décisif dans la foulée par Jonas Taibel à la 45e.

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Davos qualifié pour les demi-finales

De son côté, Davos s'est imposé à domicile 4-1 face à Zoug. Les Taureaux n'ont pas réussi à emmener le leader de la saison régulière vers une rencontre supplémentaire et s'inclinent 4-1 dans la série.

Surpris par Sven Senteler à 4 contre 5 après 16 minutes, Davos a répliqué en powerplay dès le retour des vestiaires à la 22e par l'incontournable Matej Stransky, qui signe son troisième but dans cette série. Les Grisons, qui s'étaient inclinés à Zoug lors de l'acte IV, ont réussi à prendre l'avantage à la 39e grâce à Tino Kessler. Adam Tambellini a validé le succès du HCD en inscrivant un doublé (48e/59e).

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