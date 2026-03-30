Fribourg-Gottéron a évité le pire. Victorieux 3-1 à Rapperswil-Jona dans l'acte VI de ce quart de finale des play-off, les Dragons ont égalisé à 3-3 dans une série qui se décidera mercredi chez eux.

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Gottéron a pris un départ idéal dans ce duel. Solides défensivement, les visiteurs ont ouvert le score par Kapla (12e) avant de doubler leur avantage grâce à Borgström, superbement lancé par Bertschy (18e). Tous les voyants semblaient alors être au vert, Berra étant quasiment réduit au chômage technique.

Mais la période intermédiaire a été d'un tout autre tonneau. «Rappi» a dominé tant et plus, acculant les Fribourgeois dans leur camp. Berra a dû jouer les sauveurs à plusieurs reprises. Et sur son premier power-play, à nouveau inoffensif, Gottéron a même trouvé le moyen... d'encaisser un but signé Zangger (28e). Tout était relancé.

Contre le cours du jeu

Alors qu'ils venaient de tuer une quatrième pénalité, les Dragons ont repris deux buts d'avance par De la Rose (39e), totalement contre le cours du jeu. Durant ce tiers, la statistique des tirs a été édifiante: 15-2 pour les Saint-Gallois!

Fribourg a contrôlé la situation jusqu'à 5'53 de la sirène, quand Nemeth a pété un câble et écopé de cinq plus deux minutes de pénalité. 38 secondes plus tard, Walser a aussi écopé d'une pénalité mineure, laissant les siens évoluer à trois contre cinq. Mais heureusement pour les hommes de Roger Rönnberg, le jeu de puissance des Lakers s'est avéré aussi indigent que le leur...

Attention quand même

Au bord du gouffre, les Fribourgeois ont donc su répondre au bon moment pour s'offrir un septième match décisif à domicile mercredi. Mais attention: dans cette série, Rapperswil a gagné deux des trois rencontres disputées sur les bords de la Sarine...

Les Dragons devront évoluer à leur meilleur niveau s'ils veulent éviter que leurs adversaires ne viennent une fois encore leur faire rater leur fondue. Il leur faudra tout donner pour prolonger encore la carrière de leur capitaine Julien Sprunger.

Sur le même thème