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National League Fribourg lèvera sa bannière de champion lors d’un derby !

ATS

12.6.2026 - 14:45

La National League a dévoilé vendredi son calendrier pour la saison 2026-27. Le champion en titre, Fribourg-Gottéron, lèvera sa bannière de champion face au LHC pour son premier match à domicile.

Fribourg accueillera Lausanne dès la deuxième journée du championnat, à l'occasion de la levée de la bannière de champion.
Fribourg accueillera Lausanne dès la deuxième journée du championnat, à l'occasion de la levée de la bannière de champion.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.06.2026, 14:45

12.06.2026, 14:59

Les fans de hockey sur glace peuvent entourer la date du 15 septembre sur leur calendrier. Il s'agira de la première journée de National League, cuvée 2026-27.

Fribourg, champion en titre, se déplacera à cette occasion sur la glace de Bienne. Mais le moment tant attendu de la levée de la bannière de champion à Saint-Léonard aura lieu trois jours plus tard, soit le 18 septembre.

Moment historique. Une foule immense pour fêter le titre de Fribourg-Gottéron

Moment historiqueUne foule immense pour fêter le titre de Fribourg-Gottéron

Cerise sur le gâteau, elle aura lieu à l'occasion d'un derby. Les Dragons recevront en effet Lausanne, dont les fans ne devraient pas se presser pour assister à cette cérémonie.

Les Lions commenceront pour leur part leur saison à domicile face à Zoug, puis la réception d'Ambri suivra le match à Fribourg. Les Tessinois seront les premiers adversaires d'Ajoie, qui recevra également lors de la première journée.

Genève-Servette hérite d'un déplacement à Lugano en ouverture de bal, avant de recevoir les Jurassiens puis d'aller affronter Zurich.

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01.05.2026

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