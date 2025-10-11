Pas moins de 10'000 billets seront proposés aux élèves fribourgeois pour assister au Championnat du monde de hockey sur glace 2026. Avec cette offre faite en collaboration avec le comité d'organisation, le canton et la Ville de Fribourg, qui accueillera des matchs, visent à rendre la compétition plus accessible.

10 000 billets offerts aux élèves fribourgeois pour le Mondial 2026 de hockey (image d’illustration): KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Concrètement, 10'000 billets, au prix de 6 CHF l’unité, transports publics inclus, seront proposés aux écoles du canton de Fribourg, sur le principe du «premier arrivé, premier servi», indique vendredi dans un communiqué l'association Fribourg 2026.

Les matchs de 12h20 et 16h20 seront attribués en priorité aux classes primaires (1H à 8H). Cette offre s'inscrit dans le cadre de de la promotion et de la découverte «du sport pour toutes et tous», précise l'association.

Dans cette même optique, un kit éducatif a été mis à disposition des élèves de l'école obligatoire. Il permet d'étudier des disciplines telles que la chimie, l'histoire ou l'économie sous l'angle du hockey.

Un concours créatif a également été lancé. Les dessins et bricolages des classes primés seront exposés durant le tournoi.

Le Championnat du monde de hockey sur glace sera de retour en Suisse du 15 au 31 mai 2026, après 17 ans d'absence. Le tournoi se déroulera à la BCF Arena à Fribourg ainsi qu'à la Swiss Life Arena à Zurich.