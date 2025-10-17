  1. Clients Privés
National League Power-play au cœur du jeu : Rönnberg fait évoluer Fribourg ?

ATS

17.10.2025 - 23:01

Fribourg a obtenu sa revanche lors de son deuxième derby de la saison face à Genève (6-2). Et le power-play a joué un rôle majeur.

Roger Rönnberg attend encore plus de son équipe.
KEYSTONE

18.10.2025, 00:04

Dire que Gottéron doit son succès à son jeu en supériorité numérique serait un raccourci erroné. Mais il est clair que l'attaque à cinq des Dragons a tourné à plein régime. Les Fribourgeois ont su profiter de l'indiscipline des Grenat pour marquer à trois reprises en créant presque à chaque fois le décalage. Sprunger, Kapla et Johnson ont profité de très belles ouvertures pour enfiler les buts.

National League. Genève-Servette encaisse encore une rouste face à un Romand !

National LeagueGenève-Servette encaisse encore une rouste face à un Romand !

«Le power-play a bien fonctionné, reconnaît d'ailleurs Christoph Bertschy. En marquant ces deux buts en peu de temps (4-0 et 5-0 aux 37 et 38es), ça leur a un peu cassé les pattes. On sentait que le match tournait dans le bon sens, même s'il restait plus de vingt minutes à jouer. On a joué d'une manière très solide.»

Le coach fribourgeois Roger Rönnberg a lui aussi vu un power-play efficace. «C'est ce qui a fait la différence ce soir, ose le technicien suédois. Cela permet de respirer et aussi d'absorber certaines erreurs en défense.»

Un «bon match»

Quand on lui demande si ce match-là fait partie des meilleurs disputés par Fribourg, Rönnberg réfléchit: «Je ne me souviens pas de tous les matches, mais c'était un bon match, c'est sûr. On trouve toujours quelque chose, mais c'est bien pour un début de saison. Les gars font des pas en avant et comprennent mieux ce que j'attends d'eux. On est plus calme à 5 contre 5. Ceci dit, je pense que l'on a encore des choses à améliorer. On travaille en équipe pour arriver là où l'on veut être.»

Les statistiques avancées sont plutôt bonnes pour les Dragons. Même lorsque les Dragons ne gagnaient pas, leur jeu était loin d'être catastrophique. Mais bien qu'il apprécie une approche analytique, Roger Rönnberg en veut plus: «C'est bien, évidemment. Mais j'ai le sentiment que l'on peut grandir sur le plan individuel et en équipe. Je ne veux pas paraître gonflé ou manquer d'humilité, mais je pense que l'on a encore du travail à faire pour nous rendre là où l'on souhaite aller.»

