Fribourg n'est plus leader de National League. Alors qu'ils menaient 3-1 après 40 minutes à Kloten, les joueurs de Christian Dubé ont été battus 5-3.

Une nouvelle défaite pour Marcus Sörensen et Fribourg. KEYSTONE

Couchant sur six défaites lors de ses sept derniers matches, Fribourg n'arrivait pas à Kloten avec la confiance d'un leader sûr de ses forces.

Par chance, les Fribourgeois possèdent dans leurs rangs le meilleur buteur du championnat en la personne de Marcus Sörensen. Le Suédois soutient un rythme de folie avec 18 goals en 26 rencontres! Si l'on extrapole cette moyenne sur 52 matches, cela représente 36 goals. En avance de deux longueurs après deux tiers, les Dragons avaient de quoi voir venir.

Du côté de Kloten, le limogeage de Gerry Fleming pouvait laisser penser que les Aviateurs allaient déployer leurs ailes et que Fribourg devait se méfier d'une réaction des banlieusards. Mais au terme des quarante premières minutes, il n'en était rien. Et puis Kloten s'est rebellé. D'abord à la 42e par Morley, puis à la 52e par Keanu Derungs. Et Fribourg a commencé à trembler. Pourtant très discret cette saison, Ang a inscrit le 4-3 à la suite d'une mauvaise sortie de puck de Bertschy. Et enfin Simic a trompé Rüegger à la 58e en face à face.

Cette défaite, la septième en huit matches, fait vraiment mal à une équipe qui se trouve gentiment en crise et qui laisse le lead à Zoug. Des Zougois qui semblent vraiment sur des rails en ce moment. Face à une bonne formation davosienne, les joueurs de Dan Tangnes ont su trouver un moyen de gagner. Pour cela, ils ont pu compter sur leur jeune attaquant Attilio Biasca qui a marqué le 2-1 décisif à la 59e, avant que Herzog ne complète dans la cage vide.

Genève fait tomber Ambri

Battre Ambri en ce moment n'est clairement pas à la portée de tout le monde. Les Léventins restaient en effet sur sept victoires consécutives. Alors Genève avait de quoi se méfier. Mais les Aigles ont empoigné la partie de la bonne manière en marquant deux buts rapidement par Praplan et Pouliot.

Grâce à Le Coultre, les Genevois ont pu reprendre deux longueurs d'avance à la 30e. Et ils ont surtout pu tuer trois pénalités de deux minutes par la suite. Le but de la victoire est tombé à la 54e de la canne de Manninen sur une passe parfaite d'Hartikainen. Les Aigles l'ont finalement emporté 5-2.

Le classement est cependant tellement serré que les Grenat occupent le 8e rang. Mais il n'y a que six points entre le 4e Berne (40) et le 10e Davos (34).

Bienne se reprend

On ne peut pas dire que Bienne traverse une période véritablement faste malgré deux victoires lors des trois derniers matches. Les Seelandais ont été éliminés en Champions League et peuvent donc se concentrer sur le championnat. Et à Rapperswil, qualifié pour les quarts de la Champions, les Biennois ont fait tout juste. Un succès 3-0 et des joueurs importants de retour comme Gaëtan Haas et Luca Cunti, auteur du 3-0 à la 45e. A noter le premier but de Jérémie Bärtschi en National League sur l'ouverture du score.

Dans les deux autres matches de la soirée, Berne a dominé Lugano 4-2 avec notamment un doublé de Benjamin Baumgartner et Zurich est allé s'imposer chichement à Langnau 2-1.

ats