Fribourg a pris l'avantage sur Lausanne dès le début des demi-finales des play-off de National League. A Malley, les Dragons ont dominé le LHC 3-2 pour mener 1-0 dans la série.

Keystone-SDA ATS

Le même coup que contre Berne. Les joueurs de Lars Leuenberger ont commencé leur affrontement face à Lausanne par un succès à l'extérieur. Et battre les Lions chez eux veut vraiment dire quelque chose, tant les Vaudois sont solides à domicile. Fribourg a appliqué avec bonheur la même méthode qu'au tour précédent et cela a suffi face aux hommes de Geoff Ward. Ces derniers n'ont pas affiché la même énergie que lors de l'acte VII contre Langnau.

Fribourg a ouvert la marque sur son premier jeu de puissance. Sur une pénalité de Bayreuther digne d'un footballeur qui tacle, c'est Walser qui s'est chargé de punir les Vaudois à la 15e. Mais les Dragons ont eu un peu de chance sur cette séquence puisque Rathgeb a bien failli se mélanger les crayons à la bleue pour offrir le puck aux Lausannois. Seulement Bertschy a pu brillamment gommer l'erreur de son coéquipier pour servir Vey qui a trouvé Walser.

La bourde de Berra

Les Lions n'ont pas douté trop longtemps puisqu'à la 16e c'est Bozon qui a pu égaliser au sortir d'une superbe triangulation initiée par Raffl qui a gagné un duel en fond de patinoire, avant de transmettre le puck à Sklenicka pour le Français à licence suisse.

Au cours du tiers médian, les Fribourgeois ont davantage tiré au but et ont finalement été récompensés par l'inusable Julien Sprunger qui a vu un puck lui revenir parfaitement positionné pour un tir aussi puissant que parfait (32e). Gottéron n'a toutefois profité de son avantage que 23 secondes, le temps pour Berra de laisser passer un puck assez anodin de Prassl pour le 2-2.

Mais les lignes 3 et 4 de Fribourg ont abattu un joli boulot et à la 36e, c'est Mottet qui a pu dévier un lancer de Sutter pour redonner une longueur d'avance aux joueurs de Lars Leuenberger. Et cette longueur d'avance, les Dragons l'ont conservée jusqu'au terme de cette rencontre.

La série s'en va mardi à Fribourg. Les Lausannois espèrent pouvoir trouver la solution contre ces Fribourgeois que rien ne semble pouvoir arrêter.