FR

National League Fribourg prend le dessus sur Zurich, Lausanne écrase Ambri

ATS

20.12.2025 - 22:24

Fribourg a dominé Zurich 4-2 lors de la soirée de National League. Lausanne s'est débarrassé d'Ambri 5-1 pour enregistrer un 7e succès de rang, alors que Bienne a battu Genève 3-2.

Fribourg s’est imposé face à Zurich.
Fribourg s’est imposé face à Zurich.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.12.2025, 22:24

20.12.2025, 22:32

Fribourg et Berra n'ont pas été malheureux lors de la période médiane. Rudolfs Balcers pensait bien avoir marqué le 3-1 pour Zurich après une relance catastrophique du portier des Dragons, mais après avoir visionné les images à disposition, les arbitres n'ont pas pu déterminer avec certitude que le puck avait franchi la ligne.

Avant cet épisode qui a fait perdre énormément de temps, c'était au cours des vingt premières minutes qu'il s'est passé des choses. Balcers a ouvert le score (9e), puis Bertschy a égalisé sur le premier jeu de puissance accordé aux Dragons (11e). Mais un peu plus de deux minutes plus tard, c'est Fröden qui a redonné une longueur d'avance aux visiteurs.

Mais comme on a pu l'observer à plusieurs reprises cette saison, Gottéron sait renverser la vapeur. Et dans le troisième tiers, en une minute entre la 51e et la 52e, Seiler et De la Rose ont permis aux Fribourgeois de retrouver le sourire. Les locaux ont assuré leur succès dans la cage vide grâce à Nemeth.

A noter qu'en guise de cadeau de Noël, les dirigeants fribourgeois ont annoncé la prolongation pour deux saisons supplémentaires de leur défenseur américain Michael Kapla. Débarqué cet été, Kapla s'est tout de suite intégré et s'est imposé comme un rouage essentiel dans le jeu de Roger Rönnberg.

7e succès consécutif pour le LHC

Après avoir perdu un point la veille à Porrentruy, Lausanne n'avait pas l'intention de laisser Ambri rentrer avec la moindre unité. Les Vaudois ont donc fait en sorte de ne pas trembler.

L'ouverture du score est tombée à la 19e de la canne de l'inévitable Brännström. Le meilleur défenseur de National League a de nouveau fait preuve d'un flair offensif aiguisé pour tromper Senn sur une passe lumineuse de Czarnik.

Le tiers médian fut largement dominé par des Vaudois bien dans leurs patins. Le LHC a tiré 20 fois au but contre seulement six envois pour les Léventins. lausanne a su faire fructifier cette domination en inscrivant deux réussites par Oksanen (33e) et Riat (37e en power-play).

Incapables d'ajouter une quatrième réussite rapidement, les Lions ont donné un peu d'espoir à Ambri qui a réduit la marque à la 50e avant d'attraper la transversale de Hughes. Le quatrième but est finalement intervenu dans la cage vide de la canne de Niku, puis Aurélien Marti a inscrit le 5-1.

Bienne bat Genève

A Bienne, Genève s'est présenté avec cinq étrangers en raison des absences de Sakari Manninen et du nouvel arrivé Derick Brassard. Ce sont pourtant les Aigles qui ont ouvert le score à la 9e par Granlund. Les Seelandais pensaient avoir égalisé à la 11e, mais les arbitres ont invalidé la réussite de Kneubühler. L'attaquant vaudois se rattrapera par la suite en marquant le 2-1 à la 15e, un peu moins de deux minutes après l'égalisation de Dionicio.

Les choses se sont décantées dans le dernier tiers avec Cajka (46e) puis Pouliot (48e) qui ont fait bouger le score, mais pas l'issue du match. Bienne profite de cette victoire pour prendre trois points de marge sur la 11e place. Genève glisse de son côté au 7e rang, mais avec le même nombre de points que Lugano, 5e.

Le leader Davos a remporté un nouveau succès en disposant de Lugano 5-4. Mené rapidement 2-0, Rapperswil a trouvé les ressources nécessaires pour battre Zoug 4-2. Les Saint-Gallois repassent devant leur adversaire du soir.

Langnau a pu compter sur ses étrangers et notamment son attaquant suédois Andre Petersson qui a fêté sa prolongation de contrat d'un an en inscrivant ses 16e et 17e buts, le deuxième en prolongation, pour offrir la victoire aux Tigres 4-3 ap face à Kloten.

