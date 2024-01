Lausanne, Genève et Fribourg ont bien commencé la nouvelle année en National League. Le LHC a battu Bienne 3-2, Genève s'est imposé 4-2 en Ajoie et Fribourg a écrasé Kloten 7-1.

L’année 2024 a idéalement débuté pour les joueurs fribourgeois. ats

A la question de savoir quelle brigade finlandaise fut la plus performante à Malley, on peut répondre que ce fut celle des Lions. Buteurs, Salomäki et Haapala ont été décisifs pour les Vaudois. En face, Heponiemi a marqué, mais il fut le seul à se distinguer avec le gardien Säteri.

La partie avait pourtant mal commencé pour les hommes de Geoff Ward avec l'ouverture du score de Kessler après seulement 32 secondes à la suite d'une mauvaise relance. Mais sans paniquer, les Lausannois ont déroulé leur jeu plutôt plaisant comme depuis quelques mois maintenant. Même si l'on a beaucoup vu les Finlandais, c'est Jason Fuchs, un ancien de la maison biennoise, qui a inscrit le 3-2 décisif à la 37e en profitant d'une défense un peu lâche de Rathgeb.

Ce succès permet bien entendu aux Vaudois de se maintenir au 4e rang avec 60 points.

Genève se fait peur

Genève ne semblait pas avoir la mission la plus compliquée pour son premier match de l'année avec un déplacement à Porrentruy. Bien que victorieux, les Aigles ont eu chaud aux plumes dès le début de la rencontre avec deux goals jurassiens (Timashov et Gauthier) après seize minutes.

Sans leur entraîneur Jan Cadieux, malade, les Grenat ont semblé poussifs malgré la réduction du score de Vatanen puis sur l'égalisation de Jooris à 4 contre 5 à la 25e. Mais le champion a su se faire violence et à aller chercher les trois points par l'intermédiaire du capitaine Noah Rod. Sans briller, les Genevois ont donc pu se sortir du piège. Cette défaite est rageante pour les hommes de Christian Wohlwend qui auraient mérité mieux.

Fribourg se royaume

Fribourg n'a pas connu de problème face à Kloten. Il faut dire que les banlieusards zurichois ne sont plus aussi ennuyeux à jouer que la saison passée. On ne sait pas si l'état de grâce est terminé du côté des Aviateurs, mais ces derniers ont de la peine à aligner des performances intéressantes.

Après un peu plus de quinze minutes de jeu, les Dragons menaient déjà 3-0 (Sprunger, De la Rose et Bertschy) en ayant profité des errements défensifs des Zurichois. La réduction du score de Steiner n'a rien changé. Deux pénalités de Kloten ont amené deux nouvelles réussites fribourgeoises par De la Rose, encore lui, et l'inévitable Sörensen. Bertschy et Sörensen ont finalement salé l'addition pour un Gottéron toujours 3e.

Zurich facile

Sur sa lancée de la Coupe Spengler, Davos a remporté un important succès en dominant Lugano 2-1. Les Tessinois n'ont pas été à la fête puisqu'Ambri s'est fait battre nettement par Zurich 7-2 avec notamment 5 points de Denis Malgin. Mené 3-0 à domicile par Langnau, Berne a finalement réussi à l'emporter 5-4 tab. Belle soirée pour Kahun avec ses 4 points.

Plus tôt dans la journée, Zoug avait remporté le premier match de la nouvelle année. Les joueurs de Dan Tangnes ont dominé Rapperswil 4-0.

Tout s'est décidé lors du tiers médian. C'est tout d'abord le nouvel arrivé Riley Sheen qui s'est signalé en ouvrant le score à la 23e. Puis les joueurs de Suisse centrale ont fait basculer la partie en inscrivant deux buts en dix secondes. A la 29e, Lukas Bengtsson a doublé la mise, puis dans la foulée Attilio Biasca a marqué son 7e but de l'exercice. A noter le premier blanchissage de Genoni cette saison.

ats