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National League Fribourg renverse Genève, Davos se fait peur sur sa glace

Nicolas Larchevêque

4.4.2026

Les deux premiers de la saison régulière ont imposé leur loi à domicile dans le match 1 des demi-finales des play-off de National League. Fribourg-Gottéron a battu Genève-Servette 3-1 dans le premier acte du derby romand grâce notamment aux 2 points de Christoph Bertschy, alors que Davos a vaincu les Zurich Lions 4-2.

Keystone-ATS

04.04.2026, 22:23

04.04.2026, 22:56

Gottéron ne partait pas favori face aux Aigles, malgré l'avantage de la glace. Menés 1-0 après que Jesse Puljujärvi avait profité d'un rebond accordé par Reto Berra à la 22e minute pour signer sa 5e réussite dans ces play-off, les Dragons ont renversé la vapeur au forceps. Malgré un «powerplay» toujours aux abonnés absents.

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Les hommes de Roger Rönnberg n'ont il est vrai pas douté bien longtemps après l'ouverture du score. Sur une action similaire à celle du 1-0, Attilio Biasca a égalisé à la 26e, se montrant le plus prompt à réagir alors que Stéphane Charlin n'était pas parvenu à maîtriser un lancer lointain de Christoph Bertschy.

Genève-Servette a ensuite dominé les débats. Mais la troupe de Ville Peltonen n'est pas non plus parvenue à trouver la faille en supériorité numérique, malgré deux opportunités au début du troisième tiers. Le trio finlandais Granlund-Manninen-Puljujärvi a parfois donné le tournis à la défense fribourgeoise, en vain.

Une erreur fatale

Et c'est une erreur de leur défenseur Roger Karrer, lequel a perdu le puck à la ligne bleue, qui a causé la perte des Grenat à la 49e. Christoph Bertschy a récupéré la rondelle avant d'aller tromper Stéphane Charlin grâce à une superbe feinte, inscrivant enfin son premier but dans ces séries finales.

Cette réussite du centre fribourgeois a libéré son équipe, qui n'a pas trop souffert pour conserver cet avantage. Ville Peltonen a tenté de sortir son gardien à 2'23 de la fin, mais son pari n'a pas payé. C'est Nathan Marchon qui a scellé le score dans une cage vide, à 2'08 du terme de cette partie.

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Le «Z» domine, en vain

Vainqueur de la saison régulière, Davos a infligé aux Zurich Lions leur première défaite dans ces play-off. Mené 2-0 après que Filip Zadina avait transformé un penalty à la 25e, le «Z» a pourtant recollé au score grâce à un doublé de Chris Baltisberger (40e 2-1, à 5 contre 4, 43e 2-2).

Et le double tenant du titre a survolé les débats dans le dernier tiers-temps, avec 15 tirs cadrés contre 6 seulement pour son adversaire. Mais les Zurichois se sont heurtés à un excellent Sandro Aeschlimann (38 arrêts).

C'est contre le cours du jeu que Simon Knak a redonné l'avantage aux Grisons, à 3'29 de la fin du temps réglementaire, en déviant un tir de Tino Kessler. Et comme Gottéron, le HCD a conclu sa soirée en marquant dans une cage vide, l'inévitable Matej Stransky inscrivant son deuxième but de la soirée à 33'' de la fin.

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