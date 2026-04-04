Les deux premiers de la saison régulière ont imposé leur loi à domicile dans le match 1 des demi-finales des play-off de National League. Fribourg-Gottéron a battu Genève-Servette 3-1 dans le premier acte du derby romand grâce notamment aux 2 points de Christoph Bertschy, alors que Davos a vaincu les Zurich Lions 4-2.

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Gottéron ne partait pas favori face aux Aigles, malgré l'avantage de la glace. Menés 1-0 après que Jesse Puljujärvi avait profité d'un rebond accordé par Reto Berra à la 22e minute pour signer sa 5e réussite dans ces play-off, les Dragons ont renversé la vapeur au forceps. Malgré un «powerplay» toujours aux abonnés absents.

Les hommes de Roger Rönnberg n'ont il est vrai pas douté bien longtemps après l'ouverture du score. Sur une action similaire à celle du 1-0, Attilio Biasca a égalisé à la 26e, se montrant le plus prompt à réagir alors que Stéphane Charlin n'était pas parvenu à maîtriser un lancer lointain de Christoph Bertschy.

Genève-Servette a ensuite dominé les débats. Mais la troupe de Ville Peltonen n'est pas non plus parvenue à trouver la faille en supériorité numérique, malgré deux opportunités au début du troisième tiers. Le trio finlandais Granlund-Manninen-Puljujärvi a parfois donné le tournis à la défense fribourgeoise, en vain.

Une erreur fatale

Et c'est une erreur de leur défenseur Roger Karrer, lequel a perdu le puck à la ligne bleue, qui a causé la perte des Grenat à la 49e. Christoph Bertschy a récupéré la rondelle avant d'aller tromper Stéphane Charlin grâce à une superbe feinte, inscrivant enfin son premier but dans ces séries finales.

Cette réussite du centre fribourgeois a libéré son équipe, qui n'a pas trop souffert pour conserver cet avantage. Ville Peltonen a tenté de sortir son gardien à 2'23 de la fin, mais son pari n'a pas payé. C'est Nathan Marchon qui a scellé le score dans une cage vide, à 2'08 du terme de cette partie.

Le «Z» domine, en vain

Vainqueur de la saison régulière, Davos a infligé aux Zurich Lions leur première défaite dans ces play-off. Mené 2-0 après que Filip Zadina avait transformé un penalty à la 25e, le «Z» a pourtant recollé au score grâce à un doublé de Chris Baltisberger (40e 2-1, à 5 contre 4, 43e 2-2).

Et le double tenant du titre a survolé les débats dans le dernier tiers-temps, avec 15 tirs cadrés contre 6 seulement pour son adversaire. Mais les Zurichois se sont heurtés à un excellent Sandro Aeschlimann (38 arrêts).

C'est contre le cours du jeu que Simon Knak a redonné l'avantage aux Grisons, à 3'29 de la fin du temps réglementaire, en déviant un tir de Tino Kessler. Et comme Gottéron, le HCD a conclu sa soirée en marquant dans une cage vide, l'inévitable Matej Stransky inscrivant son deuxième but de la soirée à 33'' de la fin.

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