L'ère Pat Emond à la tête de Fribourg-Gottéron s'était conclue par une défaite samedi à Rapperswil. Celle de son successeur, Lars Leuenberger, a démarré par un succès, lundi soir à Zoug (2-1).

Keystone-SDA, fazw, ats ATS

En panne de but depuis deux rencontres, les Dragons ont d'abord su retrouver le chemin des filets par Nathan Marchon. Cette réussite de la 35e minute a mis un terme à un manque d'efficacité qui a duré 158'38'', Ensuite, les Fribourgeois ont su se montrer efficaces en infériorité numérique, résistant notamment durant 83 secondes à 3 contre 5 en début de l'ultime période. Enfin, dans sa cage, Reto Berra a signé une prestation de haute tenue. Le but décisif a été l'oeuvre de Yannick Rathgeb à la 53e minute.

Genève-Servette croque Ajoie

Dans l'unique rencontre 100% romande de la soirée, Genève-Servette a mis un terme à la belle série de succès à domicile d'Ajoie (huit lors des neuf derniers matches). Dans le Jura, les Genevois ont mené 1-0 puis 2-1 avant de l'emporter 4-2.

Les hommes de Jan Cadieux bouclent ainsi leur mois de décembre par un deuxième succès en six parties. L'absence de Jerry Turkulainen a fragilisé le power-play ajoulot, domaine où les Genevois ont fait mouche par Sakari Manninen, auteur d'un doublé.

Bienne largement défait

Le derby bernois a tourné court du côté de Bienne. Les Seelandais n'ont jamais pu remettre en discussion le succès 3-0 d'un CP Berne, efficace dès la première période. Benjamin Baumgartner (4e), Thierry Bader (10e en PP) et Waltteri Merela (17e) ont assommé d'entrée de jeu leurs adversaires. Les joueurs de la Capitale ont ensuite su administrer le résultat sans trembler.

LHC : succès no 21

Lausanne a porté à 61 points son total après 32 rencontres. Les Vaudois l'ont emporté aux tirs au but à Langnau (4-3). Janne Kuokannen, par deux fois, a su battre Stéphane Charlin et offrir un quatrième succès consécutif au meilleur club romand actuel.

Lauri Pajuniemi, dès la 95e seconde, a profité d’une relance manquée de Phil Baltisberger pour permettre au LHC de faire la course en tête jusqu'à la mi-match. Le duo Pesonen-Rohrbach a ensuite donné une longueur d'avance aux Emmentalois (27e et 33e), avant qu'Ahti Oksanen n'égalise contre le cours du jeu (38e). En fin de partie, les Bernois pensaient avoir fait le break lorsque Sean Malone (55e) a inscrit le 3-2. C'était sans compter sur le... 1er but de la saison de Jason Fuchs (59e).