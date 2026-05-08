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Animations, fan zone... Le Mondial de hockey sur glace à Fribourg : voici ce qu’il faut savoir

ATS

8.5.2026 - 14:31

La ville de Fribourg accueille dans une semaine le Mondial 2026 de hockey sur glace, conjointement avec Zurich, du 15 au 31 mai. Grâce à de multiples acteurs, de nombreuses animations sont prévues dans la Cité des Zaehringen durant les 17 jours de compétition.

Après avoir vibré avec le titre de Gottéron, Fribourg s’apprête à vivre au rythme du Mondial de hockey sur glace.
Après avoir vibré avec le titre de Gottéron, Fribourg s’apprête à vivre au rythme du Mondial de hockey sur glace.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.05.2026, 14:31

08.05.2026, 14:44

Les 30 matchs disputés à la BCF Arena comprendront la phase de qualification avec un groupe de huit équipes, l'autre, avec la Suisse, évoluant à Zurich, ainsi que deux quarts de finale. Le Championnat du monde se tient chaque année, organisé par la fédération internationale de hockey sur glace (IIHF).

Avec Zurich, où se tiendront encore demi-finales et finale, Fribourg, comme ville hôte, compte les derniers jours avant de devenir co-capitale mondiale du hockey sur glace masculin. Une cérémonie d’ouverture «symbolique et publique» se tiendra le 15 mai dès 11h30, au «welcome spot», sur l'emblématique place Georges-Python.

Place Georges-Python

L'événement est organisé par Fribourg 2026, «Association Events & Legacy, Switzerland», l'entité réunissant l’Etat et la Ville de Fribourg ainsi que le HC Fribourg-Gottéron. Outre une verrée, la journée prévoit des animations, dont le contingent des Grenadiers fribourgeois et le soliste multi-instrumentiste Fabien Crausaz.

Après les allocutions officielles d'usage, le public aura l’occasion d’emprunter, en musique, le parcours de la «fan walk» vers la patinoire. Les supporters pourront ensuite profiter de la fan zone officielle jusqu’à 16h20, heure du coup d’envoi de l’affiche du match d’ouverture à Fribourg entre le Canada et la Suède.

Mondial de hockey. Des trains spéciaux prévus pour les fans romands depuis Zurich

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Tout au long des deux semaines de compétition, la ville vibrera au rythme d’un grand nombre d’activités sportives, culturelles et participatives. Au coeur des événements, la place Georges-Python constituera un lieu d’échange, d’animations et d’information avec bars, nourriture, démonstrations, concerts et émissions en «live».

Après-matchs

Les animations ne se concentreront pas uniquement sur le «welcome spot». Les fans de hockey pourront notamment découvrir le parcours Totem8, une balade urbaine jalonnée de créations originales réalisées par des institutions sociales, ont précisé l'association Fribourg 2026 dans leur communiqué.

Le parcours FriActiv, disponible sur l’application pour smartphone du même nom, invitera quant à lui à relier la gare au site de compétition de manière sportive et ludique, sur les traces de la «fan walk». La galerie O.V.N.I., de son côté, proposera un espace pop-up alternatif.

Mondial de hockey. «L’impact sera positif pour la région» de Fribourg

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Des expositions à L’Atelier viendront enrichir l’offre, entre immersion dans l’histoire locale du hockey, regards d’élèves du canton et coulisses de la bande dessinée créée pour l’occasion. Enfin, les soirées se prolongeront via des après-matchs organisés dans 13 bars, clubs, salles de concert et bistrots de la ville.

Le titre de Gottéron, un booster

Au-delà, il est recommandé de privilégier la mobilité douce et d’emprunter les transports publics pour se rendre à la patinoire. Pour rappel, le billet de match fait office de titre de transport dans la communauté tarifaire Frimobil le jour concerné, l'occasion aussi pour visiter le canton de Fribourg, souligne Fribourg 2026.

L'événement, de par son ampleur, aura des conséquences sur la circulation dans la zone du site sportif de Saint-Léonard et aux alentours. La Police cantonale fribourgeoise, appuyée de ses partenaires sécuritaires, sera engagée avec un effectif adapté pour assurer le bon déroulement de la manifestation.

A noter enfin que Fribourg restera, pour l'heure, la plus petite ville au monde à accueillir un Mondial de hockey sur glace dans l’histoire récente. Par ailleurs, l'effervescence née du premier titre de champion de suisse du club local Fribourg-Gottéron, il y a une semaine à peine, ne fait que renforcer les attentes.

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30.04.2026

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