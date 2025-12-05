  1. Clients Privés
National League Les Dragons refroidissent les Ajoulots au sang chaud

ATS

5.12.2025 - 22:26

Logique respectée lors de la soirée de National League vendredi. Fribourg n'a pas tremblé et a dominé Ajoie 5-1 pour revenir à égalité de Lausanne derrière le leader Davos.

Les joueurs de Fribourg-Gottéron célèbrent le 0-1 face à Ajoie.
Les joueurs de Fribourg-Gottéron célèbrent le 0-1 face à Ajoie.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.12.2025, 22:26

05.12.2025, 23:39

Mais à Porrentruy, Fribourg a eu de la chance de ne pas encaisser de but lors du premier tiers. Les Dragons ne se sont pas montrés très entreprenants.

A la 25e, ce sont pourtant les Fribourgeois qui ont ouvert le score. Et c'est Andrea Glauser qui a inscrit son premier but sous son nouveau maillot. Les visiteurs ont doublé la mise à la 31e, lorsque Michael Kapla a bien senti un coup en se rapprochant du goal.

National League. Pas le soir des Romands : Genève perd à Davos, Fribourg chute face à Rappi

National LeaguePas le soir des Romands : Genève perd à Davos, Fribourg chute face à Rappi

Les Jurassiens y ont cru quelques instants, notamment à la 34e au moment de la réduction du score de Cole Cormier. Seulement les Ajoulots ont perdu tout espoir à la 38e. C'est le moment qu'a choisi Valentin Pilet pour prodiguer quelques caresses ostéopathiques avec la tendresse d'un bulldozer sur les reins de Julien Sprunger, qui disputait son 1148e match sous le maillot des Dragons.

Une fois que les arbitres ont pu calmer les esprits, Fribourg s'est retrouvé à 5 contre 3 et Marcus Sörensen a pu planter le 3-1. Mieux, Gottéron a ajouté un quatrième but à la 42e par Marchon, puis un cinquième par Biasca à la 59e dans la cage vide.

Deux points pour Bienne

Après trois revers consécutifs, Bienne se devait de réagir à Rapperswil. Mais les Saint-Gallois vont mieux, comme on a pu le voir avec leur victoire à Fribourg. Rappi a vite mené 2-0, mais les Seelandais ont décidé de s'accrocher. Et ce sont les situations spéciales qui ont sauvé les Bernois aux 34 et 36e par Hofer en power-play, puis par Haas en infériorité numérique. Tout s'est finalement joué aux tirs au but et là aussi, le scénario a vu les Lakers mener rapidement 2-0, avant que les Biennois ne remontent pour finalement gagner 3-2 tab, grâce à un doublé de Sylvegard et un but de Rajala.

National League. Fin de match folle à Fribourg ! Genève se paie le leader

National LeagueFin de match folle à Fribourg ! Genève se paie le leader

A Davos, le leader incontesté du championnat affrontait des Zurich Lions en mal de points. La partie fut équilibrée et la décision s'est là aussi faite aux penalties. Au final, ce sont les Zurichois qui l'ont emporté 3-2 tab.

Genève suivait avec attention cette soirée. Et les Genevois ont apprécié de voir Langnau battre Zoug 3-1. Ils ont en revanche modérément goûté au succès de Lugano 4-1 face à Kloten. Les Aviateurs traversent clairement une zone de turbulences.

