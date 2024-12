Pour les derniers matches de National League avant la pause des équipes nationales, Fribourg a battu Ajoie 5-0. De son côté, Genève a eu besoin des tirs au but pour disposer de Rapperswil 3-2.

Loïc Galley et les Fribourgeois ravis de leur belle victoire. KEYSTONE

ATS

Un blanchissage pour Loïc Galley et un but pour Killian Mottet, soit un dimanche réjouissant pour les supporters de Fribourg. Après avoir aidé son club à remporter le derby des Zähringen la veille, le Fribourgeois de 22 ans, prêté à Thurgovie, a répondu en jouant les murs face aux Jurassiens.

Car depuis l'arrivée de Greg Ireland, Ajoie ne joue pas les victimes expiatoires. Les Jurassiens se battent lors de chaque rencontre et peuvent compter sur un power-play très au point. Seulement l'accumulation des efforts ne parle pas en faveur des Ajoulots. Des joueurs comme Bellemare et Nättinen ont griffé la glace plus de 25 minutes lors de la victoire 4-3 ap contre Lausanne, alors que dans les rangs fribourgeois De la Rose a été le plus utilisé contre Berne avec 19'28.

Ajoie a tenu jusqu'à la 20e et un raid solitaire de Linden Vey qui a pu servir Lilja pour l'ouverture du score. Puis à la 24e, Lucas Wallmark a transformé un penalty relativement généreux pour une faute de Minder. Le 3-0 de Schmid à la 37e a eu raison des espoirs jurassiens. Le numéro 73 des Dragons a signé un doublé à la 45e.

Autre sujet de satisfaction dans les rangs de Gottéron, le premier but de la saison de Killian Mottet. Attendu depuis des semaines, il est enfin tombé sur le 5-0. Tous ses coéquipiers sont venus féliciter le Fribourgeois.

Genève s'impose aux tirs au but

Pour Genève, il s'agissait de digérer la défaite subie vendredi à Kloten et de se méfier de Rapperswil après le changement d'entraîneur et le limogeage de Stefan Hedlund. Pour remplacer le Suédois, le directeur sportif Janick Steinmann a pris place sur le banc avec les assistants Gunnarson et Lundskog, ancien coach principal de Berne.

Les Saint-Gallois ont été assez indisciplinés, mais ils ont inscrit leurs deux buts lors de phases de supériorité numérique genevoises. Si les Aigles ont pu se relever de l'ouverture du score de Wetter à la 6e, grâce à des buts en power-play de Lennström (31e) et Jooris (47e), le 2-2 de Fabian Maier à la 54e fait tache.

Les Servettiens ont eu plusieurs chances de boucler l'affaire en 60 minutes et dans le temps supplémentaire. Ils ont dû finalement aller chercher le deuxième point lors d'une longue séance de tirs au but. Genève est 11e, mais la 7e place de Bienne est totalement jouable.

Dans le troisième match de la journée, le leader Davos a pris le meilleur sur Lugano 2-1 ap. C'est Julius Honka qui a inscrit le but de la victoire.

