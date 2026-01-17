  1. Clients Privés
National League Gottéron se rit de Bienne, Servette se relève fissa

ATS

17.1.2026 - 22:14

La soirée de National League a confirmé la forme de Fribourg et Genève. Les Dragons ont disposé de Bienne 6-1, alors que les Aigles ont battu Zoug 4-1.

Keystone-SDA

17.01.2026, 22:14

17.01.2026, 22:45

Dans leur antre, les joueurs de Roger Rönnberg ont tout de suite trouvé des solutions face à Bienne. A la 9e, Marchon a pu ouvrir le score sur un excellent service de Sprunger. A la 18e, c'est Jan Dorthe qui a inscrit son cinquième but de la saison en profitant de la passivité de la défense seelandaise. A ce titre, on peut se demander si Linus Hultström possède une entreprise de maçonnerie, vu comme il a été pris les patins dans le béton sur cette réussite. Il a tenté de «faire peur» à Dorthe en frappant la glace avec sa canne. Sans succès. A noter que les Fribourgeois ont marqué deux buts sur...trois tirs dans ce tiers initial.

National League. Du renfort offensif inattendu pour Fribourg-Gottéron

National LeagueDu renfort offensif inattendu pour Fribourg-Gottéron

Les Bernois se sont cependant bien rattrapés à la 22e grâce à un très joli solo de Dionicio. On sait l'aisance technique du jeune défenseur, mais sa dextérité a laissé Berra sans réaction. Les Dragons ont dû attendre le troisième tiers pour prendre leur envol. Rathgeb a marqué dès le retour des vestiaires, puis Nicolet et Sprunger ont ajouté deux buts en 36 secondes à la 49e pour rendre la rentrée des hommes de Filander encore plus pénible.

Un grand Granlund

Devant leur public aux Vernets, les Genevois avaient l'occasion de se racheter après leur défaite de la veille à Langnau. Et ils n'ont pas mis longtemps à faire pleuvoir les peluches. A la 5e, Granlund a trouvé Saarijärvi pour l'ouverture du score et le deuxième but seulement cette saison pour l'ancien défenseur de Langnau.

National League. Lausanne retrouve de l’allant après cinq défaites, Genève mauvais élève

National LeagueLausanne retrouve de l’allant après cinq défaites, Genève mauvais élève

Puis entre la 24e et la 25e, les débats se sont animés avec le 2-0 de Granlund (auteur par ailleurs de trois assists) et la réduction du score par Kubalik. Les deux réussites ont été marquées en avantage numérique. Sauf que ce but de Kubalik, sur l'un des deux tirs cadrés côté zougois du tiers, n'a pas fait paniquer les Servettiens. Jooris (31e) et Karrer (37e) ont battu Genoni et le GSHC a pu passer une fin de partie plus tranquille.

Après cette défaite qui a mis un terme à une série victorieuse de sept succès, les Genevois reprennent leur marche en avant. Ils reprennent aussi leurs distances avec Lugano, 4e, qui joue dimanche, comme Lausanne.

Ajoie lâche sur la fin

Pas de miracle pour Ajoie dans la partie la plus déséquilibrée de la soirée. Opposés au leader Davos, les Jurassiens n'ont encore une fois pas été ridicules, mais s'ils se sont inclinés 5-2. Menés deux fois au score, ils sont revenus par deux fois grâce à leur power-play (Wick et Devos). Sauf que comme bien souvent, les Grisons ont trouvé un moyen de gagner en se montrant implacables entre la 48e et la 49e. Les buts de Ryfors et Frehner ont fait mal. Gredig a pu ajouter un cinquième but à la 58e.

National League. Servette au septième ciel, le LHC cinq pieds sous terre

National LeagueServette au septième ciel, le LHC cinq pieds sous terre

Dans un match essentiel pour la lutte en fond de classement, Kloten a obtenu une victoire majeure 5-2 à Ambri. Les Aviateurs, 12es, prennent du coup quatre longueurs d'avance sur les Léventins, 13es.

Et dans le dernier match de la soirée, Berne a décroché une victoire importante à Zurich 4-3 ap. Le héros s'appelle Miro Aaltonen, auteur de l'égalisation à la 59e et du but en prolongation (63e). Forts de ce succès, les Ours sont 10es et qualifiés pour le play-in avec deux points d'avance sur Bienne.

