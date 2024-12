Timo Meier et Pius Suter se sont tous deux montrés décisifs vendredi en NHL. L'Appenzellois des Devils et le Zurichois des Canucks ont inscrit le but de la victoire.

Pius Suter a signé un doublé face à Columbus. ATS

New Jersey, qui alignait également Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, a cueilli son deuxième succès d'affilée, le sixième dans ses huit dernières sorties, en battant Seattle 3-2 à Newark. Meier a marqué le 3-2 après 53 secondes de jeu au troisième tiers après avoir hérité du puck dans l'enclave.

L'ailier appenzellois a profité d'un assist bien involontaire du défenseur du Kraken Vince Dunn, dont la tentative de dégagement a rebondi sur le poteau gauche du but de Philipp Grubauer. Il s'agit de son 9e but dans cet exercice 2024/25, et surtout de son 200e en saison régulière.

Pius Suter a quant à lui signé un doublé pour Vancouver, qui s'est imposé 5-2 face aux Columbus Blue Jackets après avoir été mené 2-0 à l'issue de la première période. Le centre zurichois a marqué le 3-2 en reprenant à bout portant une passe de Conor Garland après 2'17 de jeu dans l'ultime tiers-temps.

Troisième attaquant le plus utilisé dans le camp des Canucks avec 17'14 passées sur la glace, Suter a scellé le score dans une cage vide à 65'' de la fin. Il en est désormais à 11 réalisations cette saison, en 24 matches disputés, alors que son record est de 15 buts sur l'ensemble d'une saison régulière (en 2021/22, avec Detroit).

