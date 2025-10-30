  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Fin du festival offensif pour Genève, refroidi par Zoug

ATS

30.10.2025 - 22:03

Genève s'est incliné en match isolé de National League jeudi soir. A domicile, les Aigles ont perdu 1-0 contre Zoug.

Leonardo Genoni (à gauche) a dit non aux Genevois.
Leonardo Genoni (à gauche) a dit non aux Genevois.
KEYSTONE

Keystone-SDA

30.10.2025, 22:03

30.10.2025, 22:08

Après en avoir passé six à Bienne et sept à Davos sans encaisser de buts, les Grenat étaient attendus au tournant face à des Zougois juste derrière eux au classement à la 5e place.

National League. Genève-Servette pulvérise le leader davosien, Lausanne et Fribourg grimacent

National LeagueGenève-Servette pulvérise le leader davosien, Lausanne et Fribourg grimacent

Mais cette fois la formation de Ville Peltonen a trouvé à qui parler. Les Aigles ont été muselés par les hommes de Michael Liniger. Les joueurs de Suisse centrale ont aussi été les seuls à marquer. Sur leur premier avantage numérique, c'est Jesse Graham qui a pu déjouer la vigilance de Stéphane Charlin (7e).

Bien payé, Zoug a ensuite subi la pression des Genevois. Les pensionnaires des Vernets ont notamment été très actifs dans le tiers médian avec 14 tirs à 2 en leur faveur. Seulement cette collection de lancers n'a débouché sur rien de concret et Leonardo Genoni a pu repousser tous les assauts.

Ce succès permet à Zoug de monter à la 4e place, juste devant le GSHC.

Les plus lus

Le prince déchu : Andrew perd tout, même sa demeure
Avalanche géante sur l’Annapurna: le camp de base submergé
«Feu et fureur»: l'obsession nucléaire de Donald Trump
Un match fou entre GC et YB et des buts somptueux à Lugano
Une bonne nouvelle pour les employés de la Migros