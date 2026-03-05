Genève dans le train des play-offs, Lausanne toujours à quai

Genève-Servette a composté son billet pour les play-off de National League en battant Bienne jeudi aux Vernets (5-3). Lausanne n'y est en revanche toujours pas après sa défaite 6-2 contre Davos.

Keystone-SDA ATS

Il ne manquait qu'un point à Genève-Servette pour décrocher officiellement son billet pour les play-off. C'est donc chose faite après cette victoire 5-3 contre Bienne à domicile.

La rencontre avait pourtant bien débuté pour les visiteurs, Fabio Hofer ouvrant le score à la 10e. Mais Jesse Puljujärvi, moins de deux minutes plus tard, puis Marco Miranda (17e) lui ont répondu.

Yanick Sablatnig, qui n'avait plus marqué depuis le 28 octobre, a égalisé (23e) mais Josh Jooris a redonné l'avantage aux Grenat en box-play (27e) et Simas Ignatavicius a fait le break en déviant un puck de la cuisse (31e).

Les Aigles ont alors géré leur avance, les deux derniers buts du match restant anecdotiques. Les Seelandais ne réalisent pas une bonne opération dans la course au play-in, mais restent dixièmes.

Bienne peut remercier Fribourg

Malgré sa défaite, Bienne peut remercier Fribourg-Gottéron. Déjà assurés de terminer deuxièmes, les Dragons se sont imposés 4-3 à Langnau.

Ce résultat maintient les Emmentalois à la 11e place, toujours à égalité de points avec les Seelandais. Les deux équipes se retrouvent samedi pour un importantissime «match à six points».

Lausanne manque le coche

Contrairement à ses rivaux genevois, Lausanne n'est toujours pas mathématiquement en play-off. A domicile, les Vaudois ont été battus 6-2 par Davos.

Auteur d'un début de match sérieux à cinq contre cinq, le LHC a subi le réalisme du leader. Si les hommes de Geoff Ward ont réussi à revenir au score à deux reprises par Dominik Kahun (20e) et Drake Caggiula (34e), un triplé de Matej Stransky a mené les Grisons vers le succès, avant que les Lions ne s'effondrent dans le troisième tiers.

Lausanne, qui a perdu son top-scorer Théo Rochette sur blessure, n'a donc pas encore son ticket pour les play-off en poche, puisque Rapperswil, septième, a battu Kloten 6-4 dans un match à rebondissements.

Avantage psychologique pour Ambri

Dans le préquel du potentiel play-out entre Ajoie et Ambri-Piotta, ce sont les Léventins qui ont pris un léger avantage psychologique en vue de leurs retrouvailles en s'imposant 3-2 après tirs au but.

Léger, puisque malgré la défaite, les Jurassiens ont dominé cette rencontre (37-21 aux tirs notamment). Si les deux équipes se retrouvent bien en play-out, les Vouivres devront montrer une meilleure efficacité offensive et gommer leurs erreurs défensives.

Dans les autres rencontres et à la lutte pour la troisième place, Zurich a fait un bon pas vers celle-ci en gagnant à Lugano 4-1. Enfin, Berne a battu Zoug 2-1 après les tirs au but.