Genève-Servette a annoncé mercredi l'arrivée de deux joueurs canado-suisses. L'attaquant Tristan Lemyre a signé pour un an avec option pour une année supplémentaire, alors que le défenseur Jérémie Bucheler s'est engagé pour les deux prochaines saisons.

🇨🇦 🇨🇭 𝐃𝐞𝐮𝐱 𝐜𝐚𝐧𝐚𝐝𝐨𝐬-𝐬𝐮𝐢𝐬𝐬𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐀𝐢𝐠𝐥𝐞𝐬 🦅



Tristan Lemyre et Jérémie Bucheler porteront les couleurs 𝑮𝒓𝒆𝒏𝒂𝒕 dès cette saison ! 🔥



Bienvenue à eux ! 🙌



👉 ℹ️ https://t.co/ApmF45PNwx pic.twitter.com/WEE8sRfWBD — Genève-Servette HC (@officialGSHC) May 13, 2026

Keystone-SDA ATS

Tristan Lemyre s’apprête à découvrir à 25 ans le hockey professionnel, souligne le GSHC dans son communiqué. Le centre reste sur un exercice probant en NCAA avec Minnesota State: il a réussi 25 points (16 buts) pour terminer meilleur compteur de son équipe.

Jérémie Bucheler (26 ans) possède quant à lui déjà une certaine expérience du plus haut niveau. Sous contrat en AHL avec les San Jose Barracuda (2023-25) puis les Rockford IceHogs (2025/26), il a néanmoins principalement évolué en ECHL durant cette période.