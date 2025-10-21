Genève-Servette sera entraîné par Ville Peltonen jusqu'au terme de l'exercice, a annoncé le club grenat mardi. Le Finlandais dirige les Aigles depuis le limogeage de Yorick Treille début octobre.

🚨 𝐋𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞́𝐬 !



Le Genève-Servette Hockey Club est heureux d’annoncer que Ville Peltonen, Pekka Kangasalusta et Pierre Allard dirigeront l’équipe jusqu’à la fin de la saison.



Toutes les infosℹ️ https://t.co/Y5XLhhSVKB pic.twitter.com/tZ7us9vbKu — Genève-Servette HC (@officialGSHC) October 21, 2025

Keystone-SDA ATS

Comme ils l'avaient laissé entendre lors de l'annonce de l'arrivée de l'actuel sélectionneur suédois Sam Hallam la saison prochaine, les dirigeants du GSHC font confiance au trio qui a remis les Aigles sur les rails ces deux dernières semaines. Peltonen et ses adjoints Pekka Kangasalusta et Pierre Allard ont ainsi été confirmés dans leurs fonctions jusqu'au terme de la présente saison.

Depuis le licenciement du Français Yorick Treille, le soir d'une défaite 8-0 à Bienne, Genève-Servette a remporté trois de ses quatre derniers matches. Les Aigles ont notamment battu Lausanne (5-3), près d'un mois après de l'humiliation (11-0) qui avait déjà fortement ébranlé la position de Treille.

Le club genevois a également expliqué que l'actuel trio à la bande pourrait épauler Hallam ces prochaines saisons. Pour rappel, l'engagement du technicien suédois de 46 ans a été annoncé le 13 octobre et l'ancien coach à succès des Växjö Lakers a signé un contrat portant sur trois saisons avec le GSHC.