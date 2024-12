Genève-Servette se sépare de son entraîneur principal Jan Cadieux, ont annoncé les Grenat samedi dans un communiqué. La gestion de l'équipe première est confiée de manière intérimaire à Rikard Franzèn et à Yorick Treille, ses assistants.

Le GSHC a pris la décision difficile de se séparer de son entraîneur principal. Jan Cadieux a été libéré de ses fonctions aujourd’hui et est remplacé, ad interim, par Rikard Franzén et Yorick Treille.



La qualification en demi-finale de la Ligue des champions, compétition dont le GSHC est le tenant du titre, n'a donc pas suffi à sauver la place de Jan Cadieux. Les mauvais résultats enregistrés en National League (12e place à 10 points du top 6) ont pesé plus lourd dans la balance.

«Il est toujours très difficile de tourner une page avec une personne avec qui tant de moments historiques ont été partagés», écrit dans son communiqué Genève-Servette, qui a fêté son premier titre de champion de Suisse sous la férule de Jan Cadieux en 2023.

«Les résultats obtenus depuis un an et demi ne répondent pas aux attentes (...) et l'objectif est de ne pas compromettre davantage cette saison. Malgré le renfort d'Antti Raanta ou d'Oula Palve, la situation n’a pas évolué dans le bon sens», constate le club, «déterminé à atteindre ses objectifs avec l'équipe actuelle».

En place depuis cinq ans

Fils du regretté Paul-André Cadieux, Jan Cadieux (44 ans) occupait les fonctions d'entraîneur en chef du côté des Vernets depuis l'automne 2021. L'ancien joueur de Genève-Servette, Lugano et Gottéron avait alors succédé à Pat Emond, dont il était l'assistant depuis 2019.

La gestion de l'équipe est donc assurée jusqu'à nouvel ordre par un duo composé du Suédois Rikard Franzèn (56 ans) et du Français Yorick Treille (44 ans). Le GSHC, dont le prochain match est prévu le 2 janvier face à Berne, ne précise pas si cet intérim est amené à durer. «Avec eux, l'équipe devra afficher un tout autre visage lors de cette seconde partie de saison», conclut ainsi le communiqué.