  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Genève se réveille trop tard et s’incline face à Ambri

ATS

4.12.2025 - 22:13

Dans un match isolé de National League, Genève s'est incliné à Ambri jeudi. Les Aigles ont été battus 5-2 par Ambri. 

Genève s’incline 5-2 face à Ambri.
Genève s’incline 5-2 face à Ambri.
KEYSTONE

Keystone-SDA

04.12.2025, 22:13

Fessé 6-2 à Davos mercredi soir, Genève pouvait espérer une issue plus favorable au pied du Gothard face à des Léventins intrinsèquement moins impressionnants que les Grisons. Sauf que les joueurs de Ville Peltonen ont attaqué cette partie du patin gauche. Après 89 secondes, Joly a pu ouvrir le score. Puis à la 7e, Virtanen a doublé la mise. Et à la 18e, Miles Müller a enfoncé le clou. On a eu rêvé meilleur départ...

Après un tiers médian vierge de buts, Genève a enfin sorti la tête de l'eau en inscrivant deux buts coup sur coup au retour des vestiaires par Puljujärvi et Miranda. Problème, quarante secondes après le 3-2, Tierney a inscrit le 4-2 et redonné une bouffée d'oxygène à ses couleurs. Après deux passages à la vidéo, un de chaque côté, c'est finalement Ambri qui a pu sceller le score dans la cage vide par Manix Landry.

Cette défaite place les Aigles dans une situation moins confortable. Toujours 5es avec 50 points, les Genevois font du surplace et sont sous la menace directe de Lugano et Zoug (47 pts les deux), mais qui comptent trois parties de moins.

Les plus lus

Irrésistible, Marco Odermatt décroche un succès de plus !
USA: revers judiciaire pour Trump
Le choix surprenant de Kate pour accueillir le président allemand
Mathilde Gremaud passe à côté de ses skis à Pékin
Assaut du Capitole : le poseur de bombes artisanales présumé a été arrêté
«Il y a la peur aux États-Unis, c'est un truc dont on ne se rend pas compte»