Genève-Servette étrille un Lausanne décimé et à bout

Genève-Servette a largement remporté (7-3) le derby lémanique mardi soir en National League. Les Grenats ont profité d’un Lausanne HC privé de plusieurs cadres mais surtout indiscipliné pour s’offrir un joli cadeau pour la dernière sortie de l’année.

Genève-Servette s’est adjugé le derby lémanique mardi sur sa glace. KEYSTONE

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Genève est sorti victorieux de son ultime match de l'année en National League. Aux Vernets, les Aigles ont battu Lausanne 7-3 dans un derby lémanique rempli de tensions.

Inconstants, battus lors de cinq de leurs sept derniers matches, les Genevois se sont offert un joli cadeau en ces périodes de Fêtes. Mais les hommes de Ville Peltonen ont encore du pain sur la planche.

Les Grenat furent les premiers à se mettre en branle. A la 4e, c'est Tim Berni qui est parvenu à ouvrir le score. Puis à la 8e, c'est Marco Miranda qui a enfilé l'aiguille en power-play. A ce moment-là, on pouvait dire que ça sentait le sapin pour Lausanne.

Sauf que les Vaudois, privés d'une floppée de joueurs dont le meilleur défenseur de National League, Erik Brännström, ont su répondre à la 15e via Fuchs. Malgré deux avantages numériques, les Lions ont eu de la peine à être aussi efficaces que lorsque Brännström dirige les opérations.

Douay aux vestiaires, le tournant

Les hommes de Geoff Ward ont en plus dû surmonter la perte de Floran Douay à la suite d'une charge sur un Genevois à la 19e. En infériorité numérique pendant cinq minutes, le LHC a encaissé deux buts (Puljujärvi et Vesey) au début du tiers médian, puis un troisième dans la foulée (Jooris).

Secoué et fatigué par son quatrième match en cinq jours, Lausanne a trouvé les ressources pour répondre à la 33e par son top scorer Czarnik, sauf que 42 secondes plus tard Jooris a signé un doublé. Mais les Aigles n'ont pas semblé sereins lorsque Czarnik a réduit une nouvelle fois le score à la 35e. La fin du tiers fut d'ailleurs assez compliquée pour les joueurs de Ville Peltonen, comme perdus sur la glace. Ou quand l'inconstance actuelle ressort même dans une partie au cours de laquelle Genève mène largement.

Heureusement pour le GSHC qu'avec un matelas conséquent, le troisième tiers se déroula sans trop de sueurs froides pour les locaux. Mais il va sans dire que dans une partie avec davantage d'enjeu et face à un adversaire moins cabossé, les Genevois auraient pu se faire du souci. Genève remonte à la 5e place, mais la bataille pour être dans les six va encore se poursuivre en 2026.

