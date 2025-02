La descente aux enfers se poursuit pour Genève-Servette! Battus 4-1 à Zurich, les Genevois ont concédé une sixième défaite de rang pour se diriger de plus en plus vers le play-out.

Le dépit de Simon Le Coultre: Genève-Servette est bien en train de couler. ATS

Keystone-SDA, ats ATS

Le champion de 2023 n’a pas existé devant le champion de 2024. Après l’exploit personnel de Denis Malgin sur l’ouverture du score à la 10e, Genève a lâché prise juste après la mi-match avec le 2-0 de Jesper Fröden à la 31e et le 3-0 de Willy Riedi à la 33e.

La seule bonne nouvelle de la soirée pour la formation de Yorick Treille est venue de la défaite 7-4 de Lugano à Zoug. Les Tessinois menaient pourtant 4-2 à l'appel de l'ultime période. Mais malgré ce revers de Lugano qui possède une autre dynamique, on voit mal comment les Genevois vont pouvoir désormais échapper à cette série de tous les dangers contre Ajoie, leur « bourreau» de mardi dernier lors de l’entame de cette semaine noire qui s’achèvera dimanche aux Vernets avec la réception du Lausanne HC.

Lausanne et Kevin Pasche à la fête

Un Lausanne HC qui a, lui, le vent dans le dos. Victorieux 3-0 sur leur glace de Davos, les Vaudois ont cueilli un sixième succès de rang pour suivre le rythme imposé cette semaine par Zurich dans le duel qui désignera le vainqueur de la saison régulière. Face à des Grisons qui avaient joué la veille contre Genève-Servette, Lausanne a su tisser sa toile avec patience pour frapper par Damien Riat à la 24e et par Gavin Bayreuther à la 45e avant le but dans la cage vide de Raphaël Prassl. Devant ses filets, Kevin Pasche a signé son neuvième blanchissage de l'exercice pour marquer encore plus les esprits avant de participer à son premier rassemblement avec l’équipe nationale.

Fribourg-Gottéron dans le top-6

Fribourg-Gottéron possède aussi un gardien talentueux en la personne de Loïc Galley. Le remplaçant de Reto Berra a également réussi un blanchissage à Kloten où les Fribourgeois se sont imposés 3-0 pour figurer enfin dans le top-6. Marcus Sörensen, à 21’’ de la sirène du premier tiers, et Julien Sprunger, à 39’’ cette fois de celle du deuxième, ont permis à Gottéron de passer l’épaule et de prolonger une série vertueuse: 13 matches sans la moindre défaite dans le temps réglementaire. Pour Fribourg, les play-off arrivent!

Pour Bienne, ils ne sont presque plus qu'un mirage. Les Seelandais ont été battus 4-3 sur leur glace par un Ajoie de plus en plus admirable. Les Jurassiens ont arraché l’égalisation à 6 contre par T.J. Brennan avant de forcer la décision après 77’’ en prolongation par ce même T. J. Brennan. Avec cette défaite, Bienne cède la dixième place à Ambri qui s’est imposé 4-3 à Rapperswil grâce à un but d’Eric Landry après 3’01’’ de jeu dans la prolongation.