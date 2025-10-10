  1. Clients Privés
National League Genève-Servette se relance, Lausanne et Ajoie plongent encore

ATS

10.10.2025 - 22:39

Genève- Servette a mis fin à sa mauvaise passe en gagnant 4-1 à Zoug vendredi. En revanche, les séries négatives en National League se sont poursuivies pour Lausanne et Ajoie.

Genève-Servette s’impose 4-1 à Zoug et retrouve le succès.
Genève-Servette s’impose 4-1 à Zoug et retrouve le succès.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.10.2025, 22:39

10.10.2025, 23:04

Pour son premier match depuis le limogeage de Yorick Treille et avec Ville Peltonen à la bande, Genève a montré un tout autre visage par rapport à ses deux derniers matches.

Si les deux équipes ont trouvé les montants lors du premier tiers - Jooris a touché la latte, Hofmann le poteau - il a fallu attendre la 28e pour que Pouliot débloque la situation avec un but du patin. Les Aigles ont doublé la mise grâce à un tir puissant de Saarijärvi en situation spéciale (35e), avant que Granlund ne réalise un festival pour le numéro trois (41e).

Jan Kovar a ramené Zoug à deux longueurs à dix minutes de la fin. Les Genevois ont souffert quelques minutes avant de se mettre définitivement à l’abri grâce à Bozon (55e).

Pâle visage

Lausanne a payé face à Bienne le bien pâle visage montré en début de rencontre. Les Vaudois se sont retrouvés menés de trois longueurs avant la mi-match. Sallinen a ouvert le score d’un tir du poignet précis en supériorité numérique (6e). Les Biennois ont ensuite doublé le score grâce à Andersson, laissé seul devant Pasche (13e). Haas a encore creusé l'écart, marquant son premier but de la saison (27e).

Théo Rochette a sonné la révolte en power-play (31e), avant que Brännström, qui s’était vu refuser une réussite deux minutes plus tôt, ne ramène Lausanne à une longueur (33e). Le défenseur suédois s’est ensuite offert un doublé pour égaliser à sept secondes de la fin du deuxième tiers.

Sylvegard a fini par offrir la victoire aux siens à la 45e. La fin de match a été marquée par un but du patin refusé à Ken Jäger à une minute du terme.

Ajoie concède une septième défaite de suite

Pour Ajoie, le déplacement à Ambri, en pleine crise, était l’occasion de mettre un terme à sa série de six revers consécutifs. Le retour au jeu de Turkulainen n’a toutefois pas souri aux Jurassiens, qui se sont inclinés 3-2.

Robin a mis les siens devant (11e), avant que Zwerger ne lui réponde avec un doublé (19e/23e) et que Bürgler ne fasse le break (39e). Mottet a réduit le score (53e), sans conséquence pour les Léventins.

Pour sa part, Rapperswil ne connait toujours pas de relâchement! Les Saint-Gallois ont battu Zurich (3-2) et sont deuxièmes. À domicile, Lugano s’est incliné face à Langnau (2-5).

