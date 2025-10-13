Genève-Servette a déniché son futur entraîneur: le Suédois Sam Hallam (46 ans) dirigera le club grenat pour trois ans à partir de la saison prochaine. Il est actuellement à la tête de la Suède.

𝐒𝐚𝐦 𝐇𝐚𝐥𝐥𝐚𝐦 débarque la saison prochaine 🔥



Le GSHC est heureux d’annoncer l’arrivée de Sam Hallam aux commandes de l’équipe dès la saison prochaine. Le suédois dirigera les Aigles durant 3 années, soit jusqu’au terme de l’exercice 2028-2029



👉ℹ️https://t.co/Bu5Junfsnc pic.twitter.com/U8HwFrqBRc — Genève-Servette HC (@officialGSHC) October 13, 2025

Keystone-SDA ATS

Hallam est considéré comme l'un des meilleurs techniciens de la planète hockey. Il a notamment dirigé avec succès les Växjö Lakers, avec qui il a remporté trois titres de champion dans son pays (2015, 2018, 2021).

Il a pris la tête de la sélection suédoise en 2022 et a obtenu le bronze aux Mondiaux 2024 et 2025. Sam Hallam dirigera encore les Tre Kronor cette saison lors des Jeux olympiques de Milan – Cortina ainsi que durant les Mondiaux en Suisse.

Genève-Servette finira la saison en cours avec son staff actuel, dirigé par Ville Peltonen, a précisé le club.