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National League Genève s'est contenté de «jouer un peu mieux» pour gagner

ATS

28.3.2026 - 08:05

En difficulté offensivement en ce début de play-off, Genève-Servette a marqué 4 fois pour l'emporter face au LHC vendredi. Comme l'a souligné Ville Peltonen, il a suffi de «jouer un peu mieux».

Pour l'entraîneur de Genève-Servette Ville Peltonen, il n'y avait pas lieu de faire de gros changements après les défaites concédées lundi et mercredi.
Pour l'entraîneur de Genève-Servette Ville Peltonen, il n'y avait pas lieu de faire de gros changements après les défaites concédées lundi et mercredi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.03.2026, 08:05

28.03.2026, 09:38

Les Aigles ont pu prendre le match à leur compte rapidement en ouvrant la marque d'entrée de jeu, bien aidés par le Lausannois Aurélien Marti qui s'est illustré en écopant une pénalité après 54 secondes. Un fait de jeu qui a lancé la rencontre des Genevois, qui n'ont pas changé grand chose de l'aveu même de Peltonen. «C'est un match similaire à ceux qu'on a joué avant dans cette série. Le scénario de la rencontre a tourné en notre faveur cette fois», a résumé le technicien finlandais après la victoire 4-2 des siens en terre vaudoise.

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«Pas lieu de procéder à de gros changements»

Malgré seulement trois buts marqués lors des deux derniers duels, contre dix encaissés, le coach a gardé son calme: «Il n'y avait pas lieu de procéder à de gros changements, c'est une série en sept matches. Nous étions prêts au combat, et nous avons su tolérer les moments où nous avions besoin de défendre».

Les Genevois ont égalisé à 2-2 dans ce quart de finale malgré les défaites concédées lundi et mercredi. Les play-off, «c'est une course contre-la-montre entre pour s'améliorer entre deux rencontres. Nous voulons allier le travail collectif et individuel pour avancer», s'est encore satisfait l'entraîneur de 52 ans.

Savoir saisir le momentum

Simon Le Coultre, auteur du 1-0 à la 2e à 5 contre 4, s'est lui aussi félicité de la prestation collective des Genevois dans cet acte IV. «On a généré du trafic devant la cage, récupéré des rebonds et fait en sorte que ça rentre», a souligné le défenseur de 26 ans.

Avant le 2-0 de Vincent Praplan à la 28e, les Aigles ont tremblé, mais ont su faire le dos rond. «Dans un match, le momentum balance, et il ne faut pas paniquer lorsque c'est les autres qui l'ont. Et dès qu'il est de notre côté, il faut savoir jouer simple pour faire basculer la rencontre», a ajouté celui qui avait déjà effectué deux passes décisives dans ces play-off.

«On a trouvé la solution pour cette fois, maintenant il va falloir bien se reposer, bien manger et être prêt pour dimanche», a souligné Le Coultre en vue du prochain duel. Les Lausannois, d'humeur bagarreuse en fin de rencontre, sont prêts pour une revanche dans ce derby lémanique qui n'a pas fini de soulever les foules, à l'image de la patinoire de Malley qui affichait guichets fermés ce vendredi.

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