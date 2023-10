Genève a réussi un joli week-end en National League. Aux Vernets, les Aigles ont dominé Ambri 5-3 dimanche soir après avoir battu Berne 3-2 ap la veille.

Tim Berni a disputé son premier match sous le maillot genevois. KEYSTONE

La mise en route fut plus difficile côté grenat. Après 15 secondes, c'est Rocco Pezzullo qui a pu ouvrir le score pour les Léventins. Et dire qu'à Berne 24 heures avant, c'était Genève qui avait servi la même médecine aux Ours en scorant après 12 secondes seulement.

Heureusement, le power-play genevois semble retrouver de son allant et Teemu Hartikainen donne l'impression d'être enfin dans sa saison, comme si le retour du froid avait un effet bénéfique sur le tank finlandais, buteur à la 11e et passeur à la 28e sur le 4-2 de Praplan.

Car oui, moins d'une minute après l'égalisation, Ambri a repris les devants par Zwerger. Ce GSHC est assez déroutant avec des phases de domination intense et parfois des «erreurs 404» assez incompréhensibles. Par chance, les Aigles ont à nouveau les plumes soyeuses. Et Vatanen, Rod et Praplan ont remis le champion dans la bonne direction.

Manix Landry a pourtant bien failli faire capoter les plans grenat, mais Genève a su préserver l'essentiel. Et ce malgré une bête faute de Le Coultre, coupable d'avoir dégagé la canne d'un adversaire pour un penalty de Dauphin arrêté par Descloux. Ce troisième succès de rang offre la sixième place aux Aigles.

Zoug cartonne

9-2 contre Lausanne, 7-2 contre Ajoie et maintenant 5-1 contre Davos, le train zougois semble sur d'excellents rails. La très bonne passe de l'EVZ tient aussi à la bonne forme de ses attaquants. Grégory Hofmann recommence à marquer des buts, Lino Martschini enchaîne tout comme Fabrice Herzog, bref cette équipe zougoise impressionne.

On a surtout le sentiment qu'elle est capable de punir l'adversaire à la moindre bêtise. Davos n'a clairement pas démérité, mais Leonardo Genoni a été très bon dans ses buts. Zoug est désormais seul à la 3e place.

ats