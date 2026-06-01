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Coupe Stanley Golden Knights et Hurricanes à la recherche d'un deuxième titre

ATS

1.6.2026 - 11:51

Les Carolina Hurricanes retrouvent la finale de la Coupe Stanley pour la première fois depuis 20 ans. Face à eux se dresseront dès mardi les surprenants Golden Knights de Las Vegas.

Carolina retrouve la finale de la Coupe Stanley face à Vegas.
Carolina retrouve la finale de la Coupe Stanley face à Vegas.
AP Photo/Karl B DeBlaker

Keystone-SDA

01.06.2026, 11:51

01.06.2026, 11:57

La Caroline du Nord attendait cela depuis 2006. Les Canes remportaient alors le premier titre de leur histoire face à Edmonton, emmenés par un certain Rod Brind'Amour en tant que capitaine. Aujourd'hui, le désormais entraîneur a fait de son équipe une habituée des play-off, mais aussi des déceptions, avec trois revers en finale de la Conférence Est sur les huit dernières années.

Fort du deuxième meilleur bilan de la saison régulière, les Canes sont de plus la première équipe à atteindre la finale de la Coupe Stanley en ayant perdu un seul match depuis l'adoption du format «best of 7» en 1987. Un statut qui pourrait tenter de les désigner favoris.

Tortorella et Vegas surfent sur une vague de confiance

Mais en face, Las Vegas se présente en pleine confiance même si la franchise du Nevada n'a pas l'avantage de la glace. Les Golden Knights ont remporté leurs six dernières rencontres et viennent de balayer (4-0) l’Avalanche du Colorado, l'un des favoris au titre.

Arrivé à la tête de l'équipe alors qu'il ne restait que huit matches à jouer en saison régulière, l'expérimenté John Tortorella (777 victoires en NHL) a donné un nouveau souffle à une formation passée proche de manquer les séries éliminatoires. Depuis qu'il est à la barre, les champions de la saison 2022/23 affichent un bilan de 19 victoires pour 5 défaites seulement.

Si leur entraîneur a plutôt la réputation de demander à ses joueurs une implication défensive de tous les instants, les attaquants Mitch Marner et Jack Eichel se trouvent également dans une forme étincelante. L'ancien joueur de Toronto mène la NHL avec 21 points (7 buts, 14 passes), alors qu'Eichel le seconde avec 18 points (2 buts, 16 passes). Les Golden Knights comptent cinq autres joueurs ayant inscrit au moins 10 points dans ces play-off.

Akira Schmid, 4e Suisse vainqueur de la Coupe Stanley?

Même s'il n'est plus apparu sur une feuille de match depuis le 21 mars et ne figure pas dans l'effectif de play-off des Golden Knights, Akira Schmid pourrait devenir le quatrième Suisse à remporter le titre, après David Aebischer, Martin Gerber et Mark Streit.

Le gardien formé à Langnau a figuré sur 75 feuilles de match (dépassant les 41 rencontres requises pour être désigné champion) avec Las Vegas, et a été en action lors de 34 matches pour 16 victoires et un taux d'arrêts de 89,3 %. Il ne rejouera plus cette saison, sauf blessure du titulaire Carter Hart ou d'Adin Hill.

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