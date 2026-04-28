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Finale des play-off - Acte VI Groggy, Gottéron n'a plus le choix : se relever ou tout perdre

ATS

28.4.2026 - 08:10

Fribourg est dos au mur dans la finale des play-off de National League qui l'oppose à Davos. Battu 5-4 après prolongation dimanche à Davos dans un match no 5 qu'il avait tout pour gagner, Gottéron est mené 3-2 dans la série.

Les joueurs de Gottéron sont circonspects après la défaite.
Les joueurs de Gottéron sont circonspects après la défaite.
Keystone

Keystone-SDA

28.04.2026, 08:10

La troupe du coach Roger Rönnberg n'a donc pas d'autre choix que de s'imposer mardi à St-Léonard pour entretenir l'espoir d'un premier titre de champion de Suisse. Les Dragons sauront-ils enfin se libérer à domicile, où ils n'ont pas encore gagné depuis le début de cette finale? Réponse à partir de 20h.

Finale des play-off - Acte V. Après avoir mené 3-0, Fribourg perd un match sidérant à Davos !

Finale des play-off - Acte VAprès avoir mené 3-0, Fribourg perd un match sidérant à Davos !

Les statistiques générales ne parlent d'ailleurs pas du tout en faveur des Fribourgeois, qui ont pour rappel perdu leurs quatre premières finales (1992, 1993, 1994, 2013). En finale, là où la pression atteint son paroxysme, Gottéron n'a décroché que deux succès, tous les deux face à Berne (un en 1992, un en 2013), pour neuf défaites au total.

Finale des play-off - Acte IV. Fribourg-Gottéron pour briser le sort et se rapprocher de son rêve

Finale des play-off - Acte IVFribourg-Gottéron pour briser le sort et se rapprocher de son rêve

Fribourg s'est notamment incliné deux fois dans son antre au cours de cette finale 2026. Julien Sprunger et ses coéquipiers gardent évidemment espoir, mais ils ont certainement pris un coup sur la tête dimanche dans un match où ils menaient 3-0 à la 16e. Et ils pourraient bien devoir composer mardi sans Marcus Sörensen, sorti sur blessure avant la fin du temps réglementaire de cet acte V.

Résumé de l'Acte V

Ruée vers les billets à Fribourg, pour des fans optimistes mais réalistes

Ruée vers les billets à Fribourg, pour des fans optimistes mais réalistes

13 ans après, Fribourg fait son retour en finale de National League. Pour cet événement très attendu, des centaines de fans ont patienté des heures — parfois toute la nuit — devant la billetterie de la patinoire. Nous sommes allés à leur rencontre.

16.04.2026

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