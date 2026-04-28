Fribourg est dos au mur dans la finale des play-off de National League qui l'oppose à Davos. Battu 5-4 après prolongation dimanche à Davos dans un match no 5 qu'il avait tout pour gagner, Gottéron est mené 3-2 dans la série.

Les joueurs de Gottéron sont circonspects après la défaite. Keystone

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La troupe du coach Roger Rönnberg n'a donc pas d'autre choix que de s'imposer mardi à St-Léonard pour entretenir l'espoir d'un premier titre de champion de Suisse. Les Dragons sauront-ils enfin se libérer à domicile, où ils n'ont pas encore gagné depuis le début de cette finale? Réponse à partir de 20h.

Les statistiques générales ne parlent d'ailleurs pas du tout en faveur des Fribourgeois, qui ont pour rappel perdu leurs quatre premières finales (1992, 1993, 1994, 2013). En finale, là où la pression atteint son paroxysme, Gottéron n'a décroché que deux succès, tous les deux face à Berne (un en 1992, un en 2013), pour neuf défaites au total.

Fribourg s'est notamment incliné deux fois dans son antre au cours de cette finale 2026. Julien Sprunger et ses coéquipiers gardent évidemment espoir, mais ils ont certainement pris un coup sur la tête dimanche dans un match où ils menaient 3-0 à la 16e. Et ils pourraient bien devoir composer mardi sans Marcus Sörensen, sorti sur blessure avant la fin du temps réglementaire de cet acte V.

Résumé de l'Acte V