National League Loïc Galley et Gottéron, une histoire qui va se poursuivre

ATS

3.10.2025 - 19:28

Fribourg-Gottéron a prolongé d'un an le contrat de Loïc Galley, ont annoncé les Dragons vendredi soir.

Loïc Galley portera toujours le maillot de Gottéron la saison prochaine
Loïc Galley portera toujours le maillot de Gottéron la saison prochaine
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.10.2025, 19:28

03.10.2025, 20:27

Le communiqué a été diffusé alors que le gardien fribourgeois s'apprêtait à disputer face à Rapperswil-Jona son cinquième match de la saison en National League.

National League. Fribourg, Lausanne, Genève et Bienne à la fête

National LeagueFribourg, Lausanne, Genève et Bienne à la fête

Issu du mouvement junior du club, Loïc Galley (23 ans) est désormais lié à Gottéron jusqu'à l'été 2027. Il sera la saison prochaine la doublure de Ludovic Waeber, qui quittera Kloten au terme de l'exercice 2025/26 pour revenir dans son club formateur.

