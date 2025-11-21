  1. Clients Privés
National League La poisse pour Fribourg-Gottéron: Lucas Wallmark au repos forcé

ATS

21.11.2025 - 19:59

Fribourg-Gottéron doit composer sans Lucas Wallmark jusqu'à la mi-décembre, a-t-on appris sur le site de La Liberté.

Lucas Wallmark est au repos forcé jusqu'à la mi-décembre
Lucas Wallmark est au repos forcé jusqu'à la mi-décembre
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.11.2025, 19:59

21.11.2025, 20:04

Le centre suédois de 30 ans s'est blessé au haut du corps jeudi à Lugano, où son équipe s'est imposée 4-0.

National League. Une fois n’est pas coutume : les Dragons solides hors de leur tanière

National LeagueUne fois n’est pas coutume : les Dragons solides hors de leur tanière

Wallmark devrait revenir au jeu après la prochaine pause internationale qui sera marquée par les Swiss Ice Hockey Games à Zurich (11-14 décembre), a expliqué le directeur sportif des Dragons Gerd Zenhäusern vendredi avant le match face à Lausanne.

Le Suédois a réussi 14 points – dont 6 buts – en 17 matches joués en National League cette saison.

