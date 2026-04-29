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Finale des play-off - Acte VII L'instant de vérité : Gottéron confronté à son histoire

ATS

29.4.2026 - 15:01

Pour la quatrième fois sur les cinq dernières saisons, le titre de champion de Suisse sera attribué à l'issue du septième match décisif de la finale. Cette «finalissima» entre Davos et Fribourg-Gottéron, prévue dès 20h jeudi, s'annonce riche en émotions.

Julien Sprunger (HCFG), à droite, n’aurait pu espérer meilleur épilogue à sa carrière.
Julien Sprunger (HCFG), à droite, n’aurait pu espérer meilleur épilogue à sa carrière.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.04.2026, 15:01

29.04.2026, 15:57

Les Grisons visent leur 32e titre, mais le premier depuis 2015. Impressionnante en saison régulière, la troupe de Josh Holden a trouvé à qui parler en finale: Fribourg s'est imposé deux fois en terre davosienne, alors que le HCD n'avait auparavant perdu que trois matches à la maison sur l'ensemble de la saison.

Finale des play-off - Acte VI. Au bout du suspense, Fribourg arrache un duel décisif à Davos !

Finale des play-off - Acte VIAu bout du suspense, Fribourg arrache un duel décisif à Davos !

L'avantage d'évoluer à domicile lors de l'acte VII est statistiquement considéré comme non négligeable, avec dans ce contexte quelque 80% de réussite pour l'équipe évoluant devant son public. Mais si l'on se penche seulement sur les finales de play-off, le scénario est tout autre.

Depuis que le format du «best of 7» a été instauré en 1997/98, neuf finales se sont jouées lors d'un match 7. L'équipe receveuse n'a triomphé que cinq fois, et la tendance s'est inversée au cours des quatre saisons précédentes avec les sacres à domicile de Zoug (2022, 4-3 face aux Zurich Lions), de Genève-Servette (2023, 4-3 face à Bienne) et du «Z» (2024, 4-3 face au LHC).

Tout est possible

Zurich s'est fait l'auteur de trois des quatre victoires obtenues à l'extérieur dans l'acte VII d'une finale, avec notamment le mémorable sacre de 2012 fêté grâce à un but inscrit par Steve McCarthy à 2''5 de la fin du temps réglementaire à Berne. Et c'est Davos qui a signé le quatrième succès en terre adverse dans une «Finalissima».

«Un ascenseur émotionnel». L’ultime tour d'honneur à Fribourg de Julien Sprunger

«Un ascenseur émotionnel»L’ultime tour d'honneur à Fribourg de Julien Sprunger

Les Grisons, qui ont aussi connu les joies d'un sacre à domicile au terme d'un match 7, savent parfaitement que tout est possible. Cette finale 2026 n'a qui plus est répondu à aucune logique jusqu'ici, les deux équipes n'ayant pas su profiter du fameux «momentum» pour enfoncer le clou lorsqu'elles en avaient l'occasion.

«Groggy» après un match 5 perdu en prolongation après avoir gâché un avantage de trois buts (3-0 à la 16e), Fribourg est ainsi passé par tous les états d'âme mardi encore. Le 1-1 concédé à 3'09 de la fin du temps réglementaire aurait pu mettre les Dragons K.O. Mais ils sont toujours bien en vie.

Un 2e acte VII

Le Gottéron de Roger Rönnberg a d'ailleurs témoigné d'une énorme force de caractère dès le début des play-off. Nerveux, les Fribourgeois avaient ainsi perdu les deux premiers matches de leur quart de finale face à Rapperswil-Jona, se retrouvant notamment menés 4-0 dans l'acte I à St-Léonard.

Finale des play-off - Acte VI. Groggy, Gottéron n'a plus le choix : se relever ou tout perdre

Finale des play-off - Acte VIGroggy, Gottéron n'a plus le choix : se relever ou tout perdre

Les Dragons avaient finalement maté les Lakers au bout du suspense, à la 77e minute du match 7. Libérés, ils sont rompus à cet exercice si particulier. Ils feront tout pour faire du 1186e et dernier match en National League de leur no 86 Julien Sprunger le plus beau d'entre tous, afin d'offrir enfin un premier titre attendu depuis si longtemps sur les bords de la Sarine.

Résumé de l'acte VI

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