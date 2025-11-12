Le retour de la National League après la pause internationale n'a pas inversé les tendances. A Fribourg, Gottéron a dominé Ajoie 5-1.

La joie des Dragons après leur quatrième but. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pas question pour les Dragons de ne pas engranger trois points en ce mercredi soir. Et si par moments, surtout au cours du premier tiers, Fribourg a semblé faire preuve d'une certaine paresse, les quarante dernières minutes ont été plus sérieuses.

La première alerte est venue à la 8e de la canne de Hazen. Le Québécois a eu une autre chance à la 18e, là aussi en tête à tête avec Berra. Entre ces deux occasions, Gottéron a frappé deux fois. A la 11e, De la Rose s'est offert un solo pour ensuite ajuster Conz. Ses quelques jours passés avec la Suède lui ont fait du bien. Et à la 14e, alors qu'Ajoie était en supériorité numérique, c'est Sandro Schmid qui s'est amusé avec la défense pour inscrire le 2-0.

Retour perdant de Mottet

De retour après deux mois d'absence, Andrea Glauser a manqué le 3-0 quelques instants plus tard. Et presque naturellement, Ajoie a réduit l'écart à la 16e sur une réussite de... Killian Mottet, l'ancien pensionnaire de Saint-Léonard prêté par Fribourg à Ajoie.

Roger Rönnberg pensait pouvoir enfin compter sur un effectif au complet, il a tout de même dû composer sans Attilio Biasca, revenu malade de son séjour avec l'équipe de Suisse. Mais cette soustraction n'a pas eu d'effet sur la marche en avant fribourgeoise, surtout lors d'un tiers médian où la différence de niveau s'est fait sentir. La pression des Dragons a eu raison de la résistance jurassienne et en moins de deux minutes, le score est passé de 2-1 à 4-1 grâce à des buts de Streule et Walser.

A la 46e, en power-play, De la Rose a inscrit un doublé à la suite d'une belle inspiration de Sörensen. Grâce à ce succès, Fribourg remonte à la 4e place avec 38 points.

Lugano trébuche à Langnau

La pause n'a pas fait le bonheur de Lugano. A Langnau, la formation la plus «hot» avant le break a subi une défaite inattendue à Langnau 3-0. Mais Tomas Mitell avait dû composer sans Calvin Thürkauf, blessé, et Linus Omark, rentré en Suède. Pas évident quand les deux tiers de la ligne de parade manquent à l'appel. Les Emmentalois ont eux pu compter sur le retour de Flavio Schmutz, auteur d'un but et d'un assist.