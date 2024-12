Dieses Team tritt nächste Woche in Fribourg an den SWISS Ice Hockey Games an. 🇨🇭💪



Cette équipe se présentera la semaine prochaine à Fribourg pour les SWISS Ice Hockey Games. 👊



Questa squadra partecipa ai SWISS Ice Hockey Games a Friburgo la prossima settimana. 🏒#SIHF pic.twitter.com/wIC9CHX8Uc