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National League Grosse tuile pour Fribourg : fin de saison pour Sandro Schmid !

ATS

13.3.2026 - 16:36

Coup dur pour Fribourg-Gottéron avant d'attaquer les quarts de finale des play-off. Les Dragons vont devoir se passer de leur attaquant Sandro Schmid dont la saison est terminée.

Sandro Schmid ne disputera pas les play-off avec Fribourg.
Sandro Schmid ne disputera pas les play-off avec Fribourg.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.03.2026, 16:36

13.03.2026, 16:51

Celui qui a longtemps porté le maillot de top scorer et qui a terminé l'exercice avec 38 points en 52 matches (10 buts) a malheureusement vu sa saison prendre fin lors de la dernière rencontre de la saison régulière lundi dernier contre Berne.

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Sur une charge à la bande, le patin du joueur de Morat s'est planté dans la glace et sa jambe a visiblement été touchée. Les caméras avaient suivi le centre fribourgeois qui a rejoint le vestiaire en boitant bas, mais sans l'aide de personne.

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Dans le communiqué, le club parle juste de blessure au bas du corps.

Le match entre Berne et Fribourg

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