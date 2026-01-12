Le défenseur Enzo Guebey (26 ans) quittera Davos au terme de la saison. Le joueur français à licence suisse a signé un contrat de deux ans avec Lugano, a indiqué le club tessinois.

Enzo Guebey (26 ans) quittera Davos au terme de la saison. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Guebey a disputé quatre fois les Mondiaux avec l'équipe de France, pour qui il est aussi sélectionné pour les prochains Jeux olympiques. Il effectue actuellement sa troisième saison avec Davos.

Par ailleurs, Lugano et le défenseur Samuel Guerra (32 ans) ont résilié d'un commun accord le contrat qui les liait jusqu'en fin de la saison 2026/27. Guerra évolue en prêt à Zoug.