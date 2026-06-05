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Hockey sur glace Harold Kreis limogé de son poste de sélectionneur de l'Allemagne

ATS

5.6.2026 - 14:11

Harold Kreis n'est plus le sélectionneur de l'Allemagne. Le Canado-Allemand a été forcé de quitter son poste après les derniers résultats décevants de l'équipe nationale.

Keystone-SDA

05.06.2026, 14:11

Âgé de 67 ans, Kreis occupait ce poste depuis trois ans. Son contrat aurait dû courir jusqu'au Championnat du monde qui se dérouleront en Allemagne au mois de mai prochain.

Mondial de hockey 2027. La Suisse dans le groupe de son bourreau finlandais !

Mondial de hockey 2027La Suisse dans le groupe de son bourreau finlandais !

Au vu des récentes performances médiocres de l'équipe, la fin prématurée de son mandat n'est pas vraiment une surprise. Il y a trois ans, l'Allemagne avait remporté la médaille d'argent au Championnat du monde, mais lors des trois derniers tournois – deux Championnats du monde et les Jeux olympiques –, l'équipe a échoué dès la phase de poules.

Kreis a également travaillé pendant de nombreuses années dans différents clubs, notamment en Suisse. Il a été sacré champion à deux reprises, en 2006 avec le HC Lugano et en 2008 avec les ZSC Lions.

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