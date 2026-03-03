Le HC Davos sera privé jusqu'au terme de la saison de son gardien Luca Hollenstein (25 ans).
Hollenstein s'est blessé au genou droit samedi contre Kloten. Il sera prochainement opéré. Cette saison, il a disputé 20 matches avec le club grison, leader de National League.
Pour le remplacer, Davos a engagé le Finlandais Roope Taponen (24 ans) avec un contrat valable jusqu'en fin de saison. Il évoluait jusqu'ici à Ilves Tampere et avait auparavant porté le maillot d''IFK Helsinki de 2021 à 2025, ce qui lui avait permis de disputer la Coupe Spengler à Davos en 2022.