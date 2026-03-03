Le HC Davos sera privé jusqu'au terme de la saison de son gardien Luca Hollenstein (25 ans).

Fin de saison pour Luca Hollenstein. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Hollenstein s'est blessé au genou droit samedi contre Kloten. Il sera prochainement opéré. Cette saison, il a disputé 20 matches avec le club grison, leader de National League.

Pour le remplacer, Davos a engagé le Finlandais Roope Taponen (24 ans) avec un contrat valable jusqu'en fin de saison. Il évoluait jusqu'ici à Ilves Tampere et avait auparavant porté le maillot d''IFK Helsinki de 2021 à 2025, ce qui lui avait permis de disputer la Coupe Spengler à Davos en 2022.