  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Le HC Davos perd l’un de ses gardiens pour la fin de saison

ATS

3.3.2026 - 11:56

Le HC Davos sera privé jusqu'au terme de la saison de son gardien Luca Hollenstein (25 ans).

Fin de saison pour Luca Hollenstein.
Fin de saison pour Luca Hollenstein.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.03.2026, 11:56

03.03.2026, 12:06

Hollenstein s'est blessé au genou droit samedi contre Kloten. Il sera prochainement opéré. Cette saison, il a disputé 20 matches avec le club grison, leader de National League.

Pour le remplacer, Davos a engagé le Finlandais Roope Taponen (24 ans) avec un contrat valable jusqu'en fin de saison. Il évoluait jusqu'ici à Ilves Tampere et avait auparavant porté le maillot d''IFK Helsinki de 2021 à 2025, ce qui lui avait permis de disputer la Coupe Spengler à Davos en 2022.

Les plus lus

Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
Trump affirme qu'il est «trop tard» pour des discussions avec l'Iran
«À 60 ans, j'ai appris que mon père n'était pas mon vrai père»
Heidi Klum face à la ménopause – l’éclairage d’une spécialiste des hormones
Sa mère en «colère» après la diminution en appel des peines de deux accusés