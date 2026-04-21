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National League Coach, joueurs cadres... Berne donne un grand coup de balai !

ATS

21.4.2026 - 16:38

Après avoir raté les play-off de National League, Berne fait le grand ménage. Le contrat d'Heinz Ehlers ne sera pas prolongé et plusieurs joueurs, dont le capitaine Ramon Untersander, doivent partir.

Le capitaine Ramon Untersander est prié de se trouver un nouveau club.
Le capitaine Ramon Untersander est prié de se trouver un nouveau club.
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-SDA

21.04.2026, 16:38

21.04.2026, 16:49

«Nous avons clairement manqué nos objectifs la saison dernière et nous sommes conscients que des ajustements s'imposent. Nous avons procédé aux premiers changements, mais d'autres suivront», a annoncé le directeur sportif Martin Plüss mardi dans un communiqué.

Arrivé en cours de saison suite au licenciement du Finlandais Jussi Tapola, Heinz Ehlers ne sera pas reconduit pour le prochain exercice. Les Ours devraient connaître l'identité de leur nouveau coach au plus tard à la mi-mai, a fait savoir le club bernois.

Grand remaniement en défense

Un grand remaniement devrait également avoir lieu en défense. Ramon Untersander, capitaine lors des deux dernières saisons, Joël Vermin et le Suédois Hardy Häman Aktell ne seront pas conservés malgré des contrats encore valables. Une solution à l'amiable est actuellement recherchée avec ces joueurs, indique le CP Berne.

Au rayon des arrivées, le club a annoncé celle du défenseur canadien Ian Mitchell. Âgé de 27 ans, il évoluait dernièrement en AHL, au Crunch de Syracuse, le club ferme du Tampa Bay Lightning et a signé un contrat portant sur deux saisons avec Berne.

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