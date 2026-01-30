Nico Hischier s'est montré décisif jeudi en NHL. Le capitaine des Devils a inscrit le but de la victoire de New Jersey, qui a battu les Predators de Roman Josi 3-2 après prolongation.

Keystone-SDA ATS

Le centre valaisan a signé sa 18e réussite de la saison après 42 secondes en «overtime», armant un slap puissant depuis le cercle des engagements après avoir profité d'une passe de Dawson Mercer. Il s'agit de son 8e but marqué en prolongation en NHL, et de son 41e points de la saison.

Nico Hischier a logiquement été désigné première étoile de cette rencontre, la deuxième revenant au gardien des Devils Jacob Markström (27 arrêts). Ses coéquipiers Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont pas réussi de point dans cette partie, tout comme le Bernois Roman Josi dans le camp des Predators.

Les Devils, qui restaient sur deux défaites consécutives, ont très vite dû composer sans leur superstar Jack Hughes. Le centre américain s'est blessé au bas du corps durant le premier tiers et n'est plus réapparu par la suite. Il a déjà manqué 18 matches cette saison après s'être coupé à une main.

Un autre «derby» helvétique figurait au menu jeudi soir. Le Lightning de Janis Moser a logiquement pris le meilleur sur les Jets de Nino Niederreiter 4-1 pour cueillir un 16e succès dans ses 18 derniers matches. Les deux Suisses sont restés «muets», mais Moser a terminé la partie avec un remarquable bilan de +3.

Un assist pour Fiala

Kevin Fiala s'est pour sa part illustré en réussissant un assist dans un match perdu 4-1 par Los Angeles sur la glace de Buffalo. L'attaquant saint-gallois a signé la passe décisive sur le but de l'espoir, le 3-1, inscrit par Adrian Kempe à la 38e. Il en est à 38 points cette saison, dont 20 assists.