Nico Hischier a signé lundi son premier «hat trick» en NHL. Le centre valaisan a évidemment été désigné première étoile d'un match remporté 5-2 par les Devils face aux Nashville Predators de Roman Josi, auteur quant à lui d'un assist dans cette partie.

ATS

Le capitaine de New Jersey, qui n'avait pas marqué le moindre but dans ses 10 précédents matches après en avoir cumulé 10 sur ses 13 premières sorties, a donc mis fin de la plus belle des manières à cette disette. Il a même réalisé un véritable «hat trick» en marquant trois fois de suite dans la même période.

Mené 1-0 après 5'08, New Jersey a égalisé à la 12e avant de prendre l'avantage à la 24e. Nico Hischier a signé sa première réussite de la soirée en prenant de vitesse la défense après une passe de l'Appenzellois Timo Meier, marquant le 3-1 à la 41e en supériorité numérique et le 4-1 à la 47e.

Hischier est simplement le quatrième joueur de l'histoire de la franchise à marquer trois buts coup sur coup en un seul tiers-temps. «Ca fait du bien», a-t-il déclaré, cité sur le site de la NHL. «J'ai connu quelques matches à deux buts dans ma carrière. D'une manière ou d'une autre, le dernier a été marqué et je ne sais pas comment.»

Les Devils – qui ont passé cinq minutes à 4 contre 5 au troisième tiers après que Meier a écopé d'une pénalité majeure à la 53e alors que le score était de 4-2 – ont eux aussi mis fin à une longue disette en décrochant cette troisième victoire consécutive. Ils restaient sur huit défaites d'affilée à Newark face aux Predators.

Un but pour El Nino

La soirée fut également belle pour Nino Niederreiter, auteur de sa 9e réussite dans cet exercice 2024/25. Le Grison a même marqué le but de la victoire – le 2-1, à la 33e minute – pour les Winnipeg Jets, lesquels ont fêté face à Minnesota (4-1) leur 18e succès en 22 matches grâce avant tout aux 43 arrêts de Connor Hellebuyck.

ats