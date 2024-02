Les New Jersey Devils sont en lutte pour décrocher une place dans les play-off de NHL. Le club des Suisses Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et Akira Schmid peine à confirmer sa bonne saison dernière.

Nico Hischier et les Devils vivent une saison en demi-teinte. IMAGO/USA TODAY Network

Lors de l'exercice précédent, les Devils s'étaient qualifiés pour les séries après quatre échecs successifs. Ils avaient alors produit un jeu souvent enthousiasmant et obtenu ainsi de bons résultats, puisque deux franchises seulement avaient accumulé plus de points lors de la qualification. En play-off, ils avaient sorti les New York Rangers (4 victoires à 3) avant d'échouer nettement en quart de finale contre les Carolina Hurricanes (1 victoire à 4).

Les attentes étaient donc grandes à l'aube de la nouvelle saison. L'équipe du coach Lindy Ruff se trouve pour l'instant hors des places qualificatives pour les play-off, mais son retard n'est pas insurmontable. «On ne doit pas trop regarder le classement. ll faut prendre chaque match comme si c'était le plus important de la saison», résume pour Keystone-ATS le Valaisan Nico Hischier (25 ans), capitaine du club depuis 2020.

Le numéro 1 de la draft 2017 se dit «globalement satisfait» de ses performances cette saison. En 48 matches, Hischier a inscrit 20 buts et donné 23 assists. Il garde un souvenir particulier du 17 février, quand les Devils ont battu les Philadelphia Flyers 6-3 devant 70'328 spectateurs dans l'enceinte de football américain des New York Giants. «C'était un match cool, que je n'oublierai jamais. J'ai toujours voulu participer à une telle rencontre», dit-il.

Manque de constance

Un certain manque de constance constitue un problème pour les Devils, même s'il ne faut pas oublier qu'ils ont la sixième équipe la plus jeune de la Ligue. Le départ avait été bon avec six succès en neuf matches, mais ensuite ils n'ont jamais pu enchaîner plus de trois victoires consécutives. Le bilan actuel est quasi équilibré avec 30 succès pour 29 défaites.

«La dernière saison a montré ce que nous pouvions faire en tant qu'équipe. Parfois, il faut effectuer un pas en arrière pour ensuite en faire deux en avant», philosophe le capitaine.

Les nombreuses blessures peuvent aussi expliquer en partie des résultats inconstants. «Ce n'est pas une excuse, mais un fait», remarque Hischier. Le défenseur Dougie Hamilton, joueur des Devils le plus utilisé en 2022/23, est absent depuis novembre. Les Suisses n'ont pas été épargnés : Hischier a raté 11 matches, Meier 13 et Siegenthaler 16.

Meier doit faire mieux

Arrivé en février en provenance des San José Sharks, Timo Meier (27 ans) a paraphé durant l'été un contrat sur huit ans doté de 70,4 millions de dollars. Ses qualités de buteur ont incité les dirigeants à miser gros sur un homme qui avait marqué 35 buts lors de sa saison régulière la plus prolifique, en 2021/22.

Mais l'Appenzellois patine un peu après sa forme cette saison, durant laquelle il a marqué à onze reprises. C'est trop peu pour un joueur de son calibre, d'autant qu'il présente avec -22 le moins bon bilan de son équipe. Les critiques ne l'épargnent donc pas. «Je ne les lis pas», affirme-t-il. «Je connais mes capacités et où sont mes forces. J'essaie de m'améliorer tous les jours, cela va venir.»

Une explication pour sa relative disette est le rôle qui lui est confié. Il assume moins de responsabilité qu'à l'époque aux Sharks et doit évoluer de manière plus physique. «Mais c'est clair que j'ai du potentiel pour faire mieux», reconnaît l'attaquant.

Davantage de combativité

Jonas Siegenthaler (26 ans) a fait son retour sur la glace la semaine dernière après une fracture du pied. Le Zurichois est conscient des problèmes dans l'équipe. «Quand ça tourne bien, tout le monde est dans ce cas et arrive à la patinoire avec le sourire. Mais dans la situation actuelle, on commence à trop cogiter. C'est ainsi dans le sport, on traverse souvent des montagnes russes.»

Selon lui, la mission est claire. «Il faut davantage de combativité. On oublie trop souvent qu'il faut travailler dur derrière parce qu'on force trop dans le jeu offensif. Et la base, c'est la solidité défensive.»

De fait, les Devils encaissent trop de buts (205). Seules six équipes ont fait moins bien. Les gardiens sont dès lors évidemment dans le viseur. L'un d'eux est le Bernois Akira Schmid (23 ans). Numéro 2 en début de saison, il a depuis perdu ce statut et été relégué en AHL.

«Cela fait partie du jeu», dit-il. Il y a aussi une part de malchance. «Quand l'équipe ne va pas bien, cela touche ta confiance et tu n'évolues pas au mieux de tes capacités. En tant que jeune gardien, tu peux vite te retrouver en bas.»

