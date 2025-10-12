  1. Clients Privés
NHL Nico Hischier, Timo Meier et Pius Suter buteurs samedi soir

ATS

12.10.2025 - 07:57

La soirée de samedi fut faste pour les attaquants suisses en NHL. Timo Meier, Nico Hischier et Pius Suter ont tous trois marqué leur premier but de la saison.

Keystone-SDA

12.10.2025, 07:57

12.10.2025, 09:04

Timo Meier a ouvert la marque à la 9e minute dans un match gagné 5-3 par les New Jersey Devils sur la glace du Tampa Bay Lightning, toujours privé de Janis Moser (suspendu après une vilaine charge en pré-saison). L'Appenzellois a profité d'une passe décisive de son capitaine Nico Hischier.

Les rôles ont été inversés sur le 3-0 (14e), Nico Hischier trouvant la faille sur un assist de Timo Meier. Le centre valaisan a été désigné deuxième étoile de cette rencontre, largement dominée par les Devils (29 tirs cadrés à 17), la première revenant à son coéquipier Connor Brown qui a signé un doublé.

Troisième Suisse présent dans l'alignement de New Jersey, le défenseur Jonas Siegenthaler n'a pas inscrit de point samedi, mais il peut se satisfaire de son bilan de +2. Les Devils ont ainsi parfaitement sur réagir après leur défaite 6-3 subie à Carolina jeudi pour leur premier match de la saison.

Le constat vaut également pour Pius Suter et les St. Louis Blues, qui se sont imposés 4-2 à Calgary après avoir été écrasés 5-0 par Minnesota jeudi. Le centre zurichois a scellé le score à la 54e en déviant un tir de Tyler Tucker pour sa première réussite sous ses nouvelles couleurs.

