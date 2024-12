Historique ! Fribourg-Gottéron triomphe dans les Grisons

La Coupe Spengler reste en mains suisses. Après Ambri-Piotta en 2022 et Davos en 2023, Fribourg-Gottéron a enlevé le prestigieux tournoi davosien.

Keystone-ATS Gregoire Galley

En finale, la formation de Lars Leuenberger a battu 7-2 les Straubing Tigers après avoir livré un véritable cavalier seul. Face à des Bavarois qui livraient leur cinquième match en l’espace de 88 heures seulement, elle a réussi le K.O. d’entrée de jeu. Jacob De La Rose a, en effet, inscrit le 1-0 après 27’’, Jajob Lilja le 2-0 après 92’’.

Avec leur brio enfin retrouvé, les Fribourgeois ont joué au chat et à la souris avec leurs adversaires. Jamais dans l’histoire du tournoi, une finale n’avait été aussi déséquilibrée. Et même si la cause fut entendue très vite, Fribourg-Gottéron n’a, à aucun moment, relâché la pression, sans doute pour remercier son public en or qui n’a pas ménagé sa peine depuis jeudi dernier.

Avec cette victoire, le HC Fribourg-Gottéron a conclu de la plus belle des manières une année mouvementée, marquée notamment par le renvoi de deux entraîneurs, Christian Dubé en mai et Pat Edmond le 22 décembre. Avec Lars Leuenberger, les Fribourgeois ont, semble-t-il, retrouvé une paix intérieure sans laquelle rien n’est possible. La manière avec laquelle ils ont renversé la situation lundi soir en demi-finale face à Davos témoigne d’une réelle force de caractère.

La Coupe Spengler est le premier trophée remporté par un club jusqu’à présent souvent placé mais jamais gagnant. Le peuple fribourgeois espère maintenant que cette Coupe Spengler est bien la porte d’entrée vers le chemin de la gloire. Comme elle le fut pour le Genève-Servette HC, victorieux à Davos une première fois en 2013 avant de remporter le titre de Champion de Suisse dix ans plus tard.