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Finale des play-off - Acte VII Milliers de supporters présents : Fribourg en ébullition avant la finale !

ATS

30.4.2026 - 20:16

Plusieurs milliers de supporters se sont rassemblés jeudi soir à l'intérieur et autour de la patinoire de Fribourg pour encourager Fribourg-Gottéron. Le club de hockey sur glace pourrait remporter le premier titre de champion de son histoire.

Images folles : des milliers de spectateurs assistent au match de Fribourg-Gottéron devant la BCF Arena

Images folles : des milliers de spectateurs assistent au match de Fribourg-Gottéron devant la BCF Arena

30.04.2026

Keystone-SDA

30.04.2026, 20:16

30.04.2026, 20:37

Fribourg – Davos à l'extérieur lors du septième et dernier match de la finale des play-offs. Le coup d'envoi a été donné à 20h00. Gottéron a organisé une retransmission publique devant la patinoire, qui a rencontré un énorme succès.

Finale des play-off - Acte VII. Face au plus haut sommet : Gottéron confronté à son histoire

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Selon un journaliste de Keystone-ATS, plusieurs milliers de personnes s'étaient déjà rassemblées une heure et demie avant le coup d'envoi sur la «Place du Fair-Play», devant la patinoire où le match est retransmis.

«Un ascenseur émotionnel». L’ultime tour d'honneur à Fribourg de Julien Sprunger

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Il n'y avait d'ailleurs plus aucun billet disponible pour accéder au stade, d'une capacité de plus de 9000 personnes, où le match est aussi diffusé sur l'écran géant.

En cas de victoire à Davos, les bars fribourgeois seront ouverts et des bus circuleront toute la nuit.

Finale des play-off - Acte VII : Fribourg prend les devants après 3 minutes seulement

Finale des play-off - Acte VII : Fribourg prend les devants après 3 minutes seulement

La BCF Arena, pleine comme un oeuf, exulte après l’ouverture du score de Henrik Borgström après trois minutes de jeu seulement à Davos dans cette «finalissima».

30.04.2026

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